Турция презентовала модернизированный танк Altay (ВИДЕО)

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Турция презентовала модернизированный танк Altay, который оснащен системой активной защиты и лазерной системой предупреждения турецкого производства

Турция представила модернизированную версию своего боевого танка Altay, в котором корпус Leopard 2A4 сочетается с башней Altay. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Новая версия танка Altay была представлена ​​во время визита министра национальной обороны Хулуси Акара на завод BMC. Модернизированный танк оснащен системой активной защиты и лазерной системой предупреждения турецкого производства.

Танк сочетает в себе шасси немецкого танка с башней местной разработки Altay со 120-мм (4,7 дюйма) гладкоствольной пушкой.

Altay — это танк третьего поколения, разработанный и произведенный в Турции. Altay использует самые современные технологии, обеспечивающие повышенную броневую защиту, мобильность и огневую мощь.