Турция презентовала модернизированный танк Altay (ВИДЕО)
Турция презентовала модернизированный танк Altay, который оснащен системой активной защиты и лазерной системой предупреждения турецкого производства
Турция представила модернизированную версию своего боевого танка Altay, в котором корпус Leopard 2A4 сочетается с башней Altay. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.
Новая версия танка Altay была представлена во время визита министра национальной обороны Хулуси Акара на завод BMC. Модернизированный танк оснащен системой активной защиты и лазерной системой предупреждения турецкого производства.
🇹🇷 ALTAY Ana Muharebe Tanki
Ilk uretilen Altay tanki. pic.twitter.com/PwLXh9qs08
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— Turan Oguz (@TyrannosurusRex) January 23, 2021
Танк сочетает в себе шасси немецкого танка с башней местной разработки Altay со 120-мм (4,7 дюйма) гладкоствольной пушкой.
Altay — это танк третьего поколения, разработанный и произведенный в Турции. Altay использует самые современные технологии, обеспечивающие повышенную броневую защиту, мобильность и огневую мощь.