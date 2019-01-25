The New York Times: Преодолевая российское вмешательство Греция одобрила переименование Македонии

Главная » Последние новости » Новости мира » The New York Times: Преодолевая российское вмешательство Греция одобрила переименование Македонии The New York Times: Преодолевая российское вмешательство Греция одобрила переименование Македонии

Закрыть Отправить

Греческие депутаты проголосовали за переименование Македонии в Республику Северная Македония вразрез интересам Кремля.

Преодолевая российское вмешательство на Балканах и интенсивную внутреннюю оппозицию, греческие законодатели проголосовали за прекращение исторических противоречий и признание переименования Республики Македонии в Северную Македонию, что является редкой победой Европейского Союза и НАТО, — сообщает Джейсон Хоровитц в The New York Times, информирует enovosty.com/news.

Голосование греческого парламента 153 голосами против 146 открывает путь для присоединения Северной Македонии к НАТО и, возможно, к Европейскому союзу, укрепляя позиции Запада на Балканах вразрез интересам Кремля.

Сообщается, что Россия пыталась повлиять на голосование в Греции, боясь что результаты голосования могут повлиять на пророссийскую позицию соседней Сербии. Представители России платили протестующим, пытались разжечь национализм по обе стороны границы, оказывали влияние на греческих православных священников и завалили Интернет дезинформацией и пропагандой.

Читайте: НАТО призвало Россию немедленно освободить захваченных украинских моряков

Напомним, Греция яростно возражала против использования ее соседом названия «Македония», утверждая, что Македония присваивает греческую историю, восходящую к Александру Великому, и имеет территориальные амбиции к одноименной территории северной Греции.