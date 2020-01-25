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Т-34 против Mersedes-Benz: в России в честь уничтожения немецкого автомобиля устроили массовые гуляния

Главная » Последние новости » Новости мира » Т-34 против Mersedes-Benz: в России в честь уничтожения немецкого автомобиля устроили массовые гуляния
 
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В России похвастались тем, что советский танк Т-34 может уничтожить автомобиль Mersedes-Benz.

Видео появилось на странице в Twitter. На видео видно, как россияне в честь уничтожения автомобиля немецкой торговой марки устроили даже массовые гуляния.

Блогер жестко высмеял жителей России, назвав это «победобесием головного мозга». «Победители» не могут повторить даже «Nokia-3310», даже китайский электрочайник, — добавил он.


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