Т-34 против Mersedes-Benz: в России в честь уничтожения немецкого автомобиля устроили массовые гуляния
В России похвастались тем, что советский танк Т-34 может уничтожить автомобиль Mersedes-Benz.
Видео появилось на странице в Twitter. На видео видно, как россияне в честь уничтожения автомобиля немецкой торговой марки устроили даже массовые гуляния.
Блогер жестко высмеял жителей России, назвав это «победобесием головного мозга». «Победители» не могут повторить даже «Nokia-3310», даже китайский электрочайник, — добавил он.
Победобесие головного мозга. Т-34 против Mersedes-Benz. Можем повторить! Нет, не Mersedes, конечно. "Победители" не могут повторить даже "Nokia-3310", даже китайский электрочайник. Что же тогда могут повторить в этой стране? Петуха из навоза, картонный рейхстаг и шизофрению pic.twitter.com/hBJfeqcN7H
— Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) January 22, 2020