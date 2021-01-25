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США и Великобритания сформируют совместную авианосную ударную группу

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В этом месяце представители министерства обороны США и Великобритании подписали соглашение, которое позволит двум странам объединить силы в совместную авианосную ударную группу в 2021 году

Ранее на этой неделе представители министерства обороны США и Великобритании подписали соглашение, которое позволит двум странам объединить силы в совместную авианосную ударную группу США и Великобритании в 2021 году, информирует enovosty.com/news.

Совместную ударную группу возглавит новый флагманский авианосец Великобритании HMS Queen Elizabeth, в ее состав войдут эсминец с управляемыми ракетами ВМС США Arleigh Burke, а также ударные истребители F-35B Корпуса морской пехоты США.

«Это развертывание подчеркивает прочность наших двусторонних связей и демонстрирует совместимость США и Великобритании, которые являются ключевыми принципами стратегии национальной обороны США», — говорится в заявлении Пентагона о соглашении.

Ударные группы авианосцев представляют собой одни из самых мощных средств демонстрации силы в вооруженных силах любой страны, состоящие из авианосца и различных кораблей, которым поручено защищать и поддерживать операции авианосцев.

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Стандартную авианосную ударную группу ВМС США возглавляет один из американских авианосцев класса Nimitz (в ближайшем будущем ожидается, что авианосцы класса Ford также поступят в строй).

У каждого авианосца есть авианосное крыло, состоящее из 70 самолетов, что позволяет одному кораблю использовать более разрушительную мощь, чем некоторые целые страны. ВМС США эксплуатируют F/A-18 Super Hornets и скоро будут запускать истребители F-35C Joint Strike Fighter с палуб.

Этот авианосец обычно сопровождает по крайней мере один крейсер, два эсминца или фрегата и другие корабли, которые могут поддерживать определенные операции, например — атомные подводные лодки или корабли снабжения.

В целом, одна американская авианосная ударная группа обычно насчитывает более 7500 человек личного состава и обладает достаточной огневой мощью для достижения тактических и стратегических целей в широком масштабе. В любой момент времени Соединенные Штаты имеют 10 таких авианосных ударных групп по всему миру.

США и Великобритания сформируют совместную авианосную ударную группу

HMS Queen Elizabeth 

В Великобритании имеется только одна авианосная ударная группа, которая по своим масштабам меньше любой из американских.

Сегодняшняя UKCSG (UK Carrier Strike Group) состоит из девяти кораблей, в том числе авианосца HMS Queen Elizabeth, двух фрегатов, двух эсминцев, одного корабля снабжения и корабля поддержки. «Королева Елизавета», самый большой военный корабль, когда-либо построенный для Королевского флота, не имеет ядерной установки, как американские авианосцы класса Nimitz, и заметно меньше по размеру — водоизмещение 65 000 тонн против 100 000 у Nimitz.

Хотя HMS Queen Elizabeth может быть не таким большим, как его американские аналоги, он по-прежнему обладает чертовски впечатляющей мощностью. HMS Queen Elizabeth может обслуживать более 65 самолетов и намеревается выставить от 24 до 35 истребителей F-35B Joint Strike Fighter вместе с еще 14 вертолетами в любой момент времени.

«В следующем году HMS Queen Elizabeth возглавит рабочую группу Великобритании и союзников по нашему самому амбициозному развертыванию за два десятилетия», — сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон . «Мы развернем больше наших военно-морских сил в наиболее важных регионах мира, защищая морские пути, которые снабжают нашу страну».

UKCSG в настоящее время включает в себя HMS Diamond, HMS Defender, HMS Kent, HMS Richmond, по крайней мере, одну ударную подводную лодку, корабль снабжения RFA Fort Victoria и танкер класса Tide.

HMS Diamond и HMS Defender — это эсминцы ПВО класса Daring с набором бортовых систем вооружения, включая до 48 ракет Aster 15 и Aster 30. Kent — это фрегат класса Duke с противолодочными торпедами, 8 противокорабельными ракетами Harpoon и 32 противовоздушными ракетами, а Richmond — более старый фрегат Type 23 с аналогичным вооружением. Подводные лодки, используемые в авианосной ударной группе, принадлежат либо к более старому классу Trafalgar, либо к новейшим атомным подводным лодкам класса Astute.

В 2021 году к UKCSG присоединится USS The Sullivans, эсминец типа Arleigh Burke, базирующийся в Мейпорте, Флорида. Это 505-футовый корабль водоизмещением около 6800 тонн и экипажем около 280 человек. Каждое судно класса Arleigh Burke может нести 56 крылатых ракет Raytheon Tomahawk. Каждый Tomahawk может поражать цели на расстоянии до 1550 миль.

Совместная ударная группа будет поддерживаться в воздухе 10 самолетами F-35 Joint Strike Fighter с коротким взлетом и вертикальной посадкой Корпуса морской пехоты США. В то время как ВМС США эксплуатируют F-35C с палуб своих платформ, F-35B считался лучшим вариантом для наклонной палубы HMS Queen Elizabeth.

F-35B — единственная версия истребителя-невидимки, которая может приземляться вертикально, устраняя необходимость в фиксирующих проводах во время посадки. Корпус морской пехоты США в последние годы аналогичным образом эксплуатирует F-35B с палубы десантных кораблей, получив в разговорной речи название Lightning Carriers.

Источник: Businessinsider


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