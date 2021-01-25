«Сигнал Байдену»: Тайвань сообщает о масштабном вторжении боевых самолетов Китая

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Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией и стремится непременно её вернуть. Ситуация в регионе на протяжении длительного времени остаётся напряженной и периодически вспыхивает с новой силой

Китай решил показать администрации нового президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, что им не стоит поддерживать Тайвань. Таким образом эксперты комментируют новый военный конфликт, который вспыхнул в вечно горячем регионе. Так, 23-24 января 2021 в Тайване зафиксировали самолеты в воздушном пространстве страны. 23 января было замечено восемь бомбардировщиков, четыре штурмовика и большой противолодочный самолет. 24 января в Тайване заявили о 12 штурмовых самолетах и о двух разведчиках КНР, информирует enovosty.com/news.

Правящая Демократическая прогрессивная партия Тайваня сообщила о том, что таким образом Пекин намерен предостеречь Соединенные Штаты Америки от поддержки острова.

По мнению экспертов, таким образом в Китае решили прощупать почву, проверив, насколько администрация новоизбранного Байдена примет сторону Тайваня. Официальный Пекин от комментариев пока что удерживается. В свою очередь, в Вашингтоне уже прокомментировали ситуацию. У Байдена призвали власти Китая прекратить попытки запугивания Тайваня и обещают поддерживать правительство.

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Отметим, Китай называет Тайвань отколовшейся провинцией и на протяжении длительного времени старается её вернуть. Вмести с тем, население Тайваня хочет жить в отдельном государстве, потому в регионе периодически вспыхивают конфликты.