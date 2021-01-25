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Племянница Трампа заявила, что она готова сменить фамилию, чтобы не вызывать ассоциаций с дядей

Главная » Последние новости » Новости мира » Племянница Трампа заявила, что она готова сменить фамилию, чтобы не вызывать ассоциаций с дядей
 
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Она давно критиковала своего дядю, ранее называя его «социопатом» и «нарциссом»

Мэри Трамп, племянница бывшего президента США Дональда Трампа, заявила, что может сменить фамилию, чтобы не вызывать никаких ассоциаций со своим дядей, информирует enovosty.com/news.

«Я готова сменить имя, если понадобится», — сказала она The Telegraph. По словам клинического психолога, она обеспокоена тем, что ее фамилия теперь имеет негативный оттенок.

Племянница Трампа давно стремилась дистанцироваться от бывшего президента, публично критикуя его.

Ранее она обвиняла его в том, что он «нарцисс», «социопат», и поддерживала призывы к его импичменту.

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В своем интервью The Telegraph ее слова были характерно осуждающими. Она описала своего дядю как нанесшего неисчислимый и потенциально непоправимый ущерб США.

Она считает, что он «неспособен к переменам», — сказала она газете.

В прошлом году книга Мэри Трамп — «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире» —  разошлась тиражом почти один миллион копий в день ее выпуска.

Резкая, откровенная книга проливает свет на сложную динамику семьи Трамп. Он также включает шокирующие утверждения о бывшем президенте, например, о его обмане на экзаменах SAT.

Источник: Businessinsider


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