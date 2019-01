The Washington Times: Ким Чен Ын восхищается личным письмом от Трампа

Лидер КНДР восхищается личным письмом от президента США Дональда Трампа, которого он высоко ценит, и проявляет большой интерес ко второму КНДР-США саммиту

Северокорейский лидер Ким Чен Ын восхищается «личным письмом», которое он получил от президента США Дональда Трампа, — сообщает Гей Тейлор в The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

После получения личного письма, отправленного президентом США Дональдом Трампом, лидер Северной Кореи выразил «большое удовлетворение», — сообщило официальное северокорейское Центральное информационное агентство Кореи (KCNA)

Письмо пришло после того, как Дональд Трамп обнародовал в Twitter информацию о своем продолжающемся стремлении к соглашению по денуклеаризации Северной Кореи, заявив, что новостные агентства неправильно представили первый саммита Трампа-Кима.

«Fake News Media любит говорить, что на моем первом саммите с Ким Чен Ыном так мало произошло», — написал Дональд Трамп в Twitter.

The Fake News Media loves saying “so little happened at my first summit with Kim Jong Un.” Wrong! After 40 years of doing nothing with North Korea but being taken to the cleaners, & with a major war ready to start, in a short 15 months, relationships built, hostages & remains….

«Неправда! После 40 лет бездействия за короткие 15 месяцев удалось многого достичь», — написал президент.

…back home where they belong, no more Rockets or M’s being fired over Japan or anywhere else and, most importantly, no Nuclear Testing. This is more than has ever been accomplished with North Korea, and the Fake News knows it. I expect another good meeting soon, much potential!

