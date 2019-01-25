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The Washington Times: Ким Чен Ын восхищается личным письмом от Трампа

Главная » Последние новости » Новости мира » The Washington Times: Ким Чен Ын восхищается личным письмом от Трампа
 
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Лидер КНДР восхищается личным письмом от президента США Дональда Трампа, которого он высоко ценит, и проявляет большой интерес ко второму КНДР-США саммиту

Северокорейский лидер Ким Чен Ын восхищается «личным письмом», которое он получил от президента США Дональда Трампа, — сообщает Гей Тейлор в The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

После получения личного письма, отправленного президентом США Дональдом Трампом, лидер Северной Кореи выразил «большое удовлетворение», — сообщило официальное северокорейское Центральное информационное агентство Кореи (KCNA)

Письмо пришло после того, как Дональд Трамп обнародовал в Twitter информацию о своем продолжающемся стремлении к соглашению по денуклеаризации Северной Кореи, заявив, что новостные агентства неправильно представили первый саммита Трампа-Кима.

«Fake News Media любит говорить, что на моем первом саммите с Ким Чен Ыном так мало произошло», — написал Дональд Трамп в Twitter.

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«Неправда! После 40 лет бездействия за короткие 15 месяцев удалось многого достичь», — написал президент.

Напомним, главным вопросом переговоров Трампа-Кима является необходимость денуклеаризации Северной Кореи, которая десятилетиями нарушала резолюции Совета Безопасности США, создавая ядерную боеголовку, которую можно прикрепить к межконтинентальной баллистической ракете, способной достичь Соединенных Штатов.

На этом фоне ожидания результатов переговоров вследствие второго саммита Трампа-Кима очень велики.

«Ким высоко ценит президента Трампа» и выражает «большой интерес ко второму КНДР-США саммиту», — говорится в сообщении северокорейских государственных СМИ.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 201

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