Из-за резкого похолодания во Флориде с деревьев массово падают игуаны

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В американском штате Флорида резко похолодало. К такому повороту событий оказались неготовыми игуаны. Эти хладнокровные животные не могут удержаться на деревьях.

Национальная метеорологическая служба Майами сообщила, что во Флориде резко похолодало. В штате ожидается от -1 до +4 градусов по Цельсию. Синоптики сами удивились такому прогнозу, ведь Флорида считается теплым и солнечным американским регионом, информирует enovosty.com/news.

К такой погоде неприспособлены многие животные. В частности, эксперты предупреждают жителей к падению игуан из деревьев. Метеорологи напоминают, что игуаны являются хладнокровными животными. Им свойственно обездвиживаться тогда, когда температура воздуха падает ниже 4 градусов тепла.

«Они могут упасть с дерева, но они продолжают жить. Не пугайтесь», — предупреждают флоридцев синоптики.

Справка. Наиболее крупный вид игуан может вырастать в длину до 1,7 метров. Большую часть этих животных занимает хвост. В среднем, взрослый самец весит 4 килограмма, а самки – от 1,2 до 3 килограммов.

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