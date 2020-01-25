Из-за резкого похолодания во Флориде с деревьев массово падают игуаны

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

25.01.2020 г.
15:59Астронавты впервые испекли в космосе печенье
13:00Из-за резкого похолодания во Флориде с деревьев массово падают игуаны
08:59Трамп представил новую эмблему Космических сил США
08:53"Как настоящая девочка": Меркель кокетливо отреагировала на подарок Эрдогана (ВИДЕО)
07:55Лукашенко пожаловался на Россию из-за цен на нефть
07:47Маленький поссум разгромил офис и спрятался за компьютером (ФОТО)
00:22Около тысячи пятнистых оленей перекрыли дорогу в Чехии (ВИДЕО)
Все новости мира

Аналитика

24.01.2020

Итоги дня: Важные перемены в образовании, скандал с Румынией и отмена "зомби-апокалипсиса"

Итоги дня: Важные перемены в образовании, скандал с Румынией и отмена зомби-апокалипсиса
Верховная Рада недавно приняла новый закон "О полном среднем образовании", в Румынии устроили скандал из-за речи Зеленского, а в Китае сообщают о массовом ...
23.01.2020

Итоги дня: Подсчет украинцев, обида Израиля и птичьи неприятности

Итоги дня: Подсчет украинцев, обида Израиля и птичьи неприятности
В Украине сейчас проживает 37,3 миллиона человек, в Deutsche Bahn говорят о том, что будут консультировать УЗ, а не управлять ею, а Евросоюз запретил ...
23.01.2020

Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «страны чудес»

Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «страны чудес»
Упускать возможность прорекламировать инвестиционную привлекательность Украины на юбилейном 50-м Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария) ...

Последние новости

25.01.2020 г.
16:07 Теплое место Суркова займет Козак с прозвищем "ДНК". Интересные детали
15:59 Астронавты впервые испекли в космосе печенье
15:37 Суд вернул старый пенсионный возраст. Кто в Украине выйдет на пенсию раньше?
15:28 "Северный поток-2" остановили на многие годы: Американский эксперт рассказал о причине
14:18 Обострение на Донбассе: Боевики перегоняют артиллерию через жилые районы
14:13 "Покажите на карте": Госсекретарь США устроил истерику из-за вопроса про Украину
14:01 В Иране жестко наказали виновного в крушении самолета МАУ
13:59 Уход Суркова: его сломал соперник, - "Злой одессит"
13:00 Из-за резкого похолодания во Флориде с деревьев массово падают игуаны
12:03 Татьянин день: история и традиции праздника
11:38 СБУ рассказала, сколько кибератак удалось нейтрализовать в 2019 году
10:49 В Китае возросло количество жертв нового коронавируса
10:17 Китайский Новый год: сегодня начинается год Крысы
09:48 Синоптики: В выходные дни погода порадует украинцев
09:32 КСУ запретил повышать пенсионный возраст работникам вредных производств
09:21 Вегетарианской еды на планете хватит на 10 миллиардов человек - исследование
08:59 Трамп представил новую эмблему Космических сил США
08:53 "Как настоящая девочка": Меркель кокетливо отреагировала на подарок Эрдогана (ВИДЕО)
08:17 Эксперты назвали самые надежные автомобили 2019 года
08:15 ООС: Боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих
08:15 Океаны на Марсе по составу воды похожи на земные - ученые
07:55 Лукашенко пожаловался на Россию из-за цен на нефть
07:47 Маленький поссум разгромил офис и спрятался за компьютером (ФОТО)
00:55 Зеленский назвал военные действия на Донбассе "шрамом" в отношениях России и Украины
00:22 Около тысячи пятнистых оленей перекрыли дорогу в Чехии (ВИДЕО)
24.01.2020 г.
23:54 14 человек погибли, люди под завалами в результате мощного землетрясения в Турции
23:00 В Лас-Вегасе ведущие автопроизводители поразили новинками посетителей выставки (ФОТО)
22:50 Макрон согласился с предложением "дорогого друга Владимира" обсудить "защиту мира"
22:40 Минобороны рассказало о планах по закупке бронеавтомобилей для ВСУ в 2020 году
22:20 Контрразведчики СБУ задержали информаторов террористической организации «ДНР»
21:54 Предметы по желанию: как школьники будут выбирать обучение по новому закону
21:38 В США подозревают, что "повар Путина" через «Конкорд Менеджмент» финансировал "ферму троллей"
21:33 Верховный суд в Праге приговорил к 10 годам тюрьмы 21-летнего украинца
21:09 ООН направила на оккупированный Донбасс 100 тонн гумпомощи
20:55 Закон о среднем образовании в Украине: Бухарест увидел ущемление прав меньшинств
20:42 Поставки российского газа в Европу рухнули до минимума за 5 лет
20:29 Повышение пенсионного возраста: Конституционный суд принял важное решение
19:57 В США подтвердили второй случай заболевания китайским смертельным коронавирусом, - Reuters
19:47 "Осталось ввести крепостное право": В России собирают подписи под манифестом против узурпации власти
19:44 В РФ начинается тотальный контроль за россиянами, - Аnti-colorados
19:28 В Украине зафиксированы 3 подозрения на китайский смертельный вирус
18:59 Великий пост 2020: когда начинается и что можно есть в дни поста
18:46 Кабмин одобрил постановления о запуске микрокредитования для МСБ
18:17 Пожизненное правление лидеров России и Китая будет проблемой для Запада, - Associated Press
17:54 Сергей Быков рассказал о значении участия Украины в ПАСЕ
17:43 В Шанхае вылечили первого больного коронавирусом
17:15 Skoda презентовала новый компактный кроссовер Vision In (ВИДЕО)
16:58 Полицейские разоблачили банду, которая удерживала людей в трудовом рабстве
16:50 Мобильное приложение для бизнеса: за, против и кому необходимо
16:35 В США разрабатывают шлем для защиты здоровья собак, которые участвуют в боевых операциях
16:20 В Нацбанке сообщили, что в Украине растет спрос на кредиты
15:56 В Германии неизвестный устроил стрельбу: есть жертвы
15:52 General Dynamics показала морские испытания подводного беспилотника Bluefin-9 (ВИДЕО)
15:38 В США идут разработки новой бронированной турельной системы TOGPK 2.0
15:20 В Сети заметили в продаже 55-летнюю "Волгу" почти за $90 тыс (ФОТО)
15:03 "Рост" промышленности в РФ обеспечили загадочные ископаемые, - Злой Одессит
15:00 В Китае за повышение цен в связи со вспышкой коронавируса, будут серьезно наказывать
14:46 Киев пересядет на велосипеды: детали
14:40 Английская "Википедия" установила рекорд по количеству статей
14:20 Стало известно, когда в поездах «Интерсити» появится Wi-Fi
Все новости »

Из-за резкого похолодания во Флориде с деревьев массово падают игуаны

Главная » Последние новости » Новости мира » Из-за резкого похолодания во Флориде с деревьев массово падают игуаны
 
Печать Отправить на почту

 

 

В американском штате Флорида резко похолодало. К такому повороту событий оказались неготовыми игуаны. Эти хладнокровные животные не могут удержаться на деревьях.

Национальная метеорологическая служба Майами сообщила, что во Флориде резко похолодало. В штате ожидается от -1 до +4 градусов по Цельсию. Синоптики сами удивились такому прогнозу, ведь Флорида считается теплым и солнечным американским регионом, информирует enovosty.com/news.

К такой погоде неприспособлены многие животные. В частности, эксперты предупреждают жителей к падению игуан из деревьев. Метеорологи напоминают, что игуаны являются хладнокровными животными. Им свойственно обездвиживаться тогда, когда температура воздуха падает ниже 4 градусов тепла.

«Они могут упасть с дерева, но они продолжают жить. Не пугайтесь», — предупреждают флоридцев синоптики.

Справка. Наиболее крупный вид игуан может вырастать в длину до 1,7 метров. Большую часть этих животных занимает хвост. В среднем, взрослый самец весит 4 килограмма, а самки – от 1,2 до 3 килограммов.

Читайте: НЛО размером с футбольное поле пролетело над Флоридой (ФОТО)


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 446

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Важные перемены в образовании, скандал с Румынией и отмена "зомби-апокалипсиса"
Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «страны чудес»
Итоги дня: Четыре "всадника апокалипсиса", дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская "Берегиня"
Ключевой маркер "ПриватБанка": почему МВФ взял паузу и когда Украина получит финансовую помощь?
Итоги дня: Особенности форума в Давосе, перемены в РФ и китайский вирус-убийца
Итоги дня: БТРы на улицах Херсона, ультиматум Путину и "элегантное предложение" Дубилета
Как оценить эффективность работы чиновника: реалии Украины и мира
Чужие победили хищников: грантоеды взяли к ногтю Зеленского
Итоги дня: Важный документ США по Украине, тет-а-тет Гончарука и Зеленского и наказание для журналистов
Итоги дня: Новый призывной возраст, плёнко-гейт Гончарука и реальная цена гривны
Все статьи


Читайте также

Зима возвращается: синоптики рассказали, когда в Украине наконец похолодает
 Синоптики: В Украине ожидается существенное похолодание
Морозы и сильный ветер: на Украину движется серьезное похолодание, - синоптик
 Синоптик рассказала, когда в Украине начнет холодать
Бабье лето закончилось: в Украину возвращается дождливая погода
 В Украине в ближайшие дни ожидается резкое похолодание, - синоптики
Синоптики рассказали, какая будет погода в Украине в последнюю неделю сентября
 Синоптик рассказала, когда придет похолодание

Армия

Пистолет «Форт-21»
Снайперская винтовка «Аскория»
Бронетранспортер International MaxxPro (США)
Вертолет Westland Lynx AH Mk.9 (Великобритания-Франция)
Вся армия    >>

Персоны

Константин
КАГАЛОВСКИЙ
Айварас
АБРОМАВИЧЮС
Сергей
ГУСОВСКИЙ
Виктор
ОРБАН
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Мнения
Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

В Украине есть «секта свидетелей идеального избирателя». Эти люди боготворят обывателя. «Маленький человек» для них – это носитель финальной правды, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Грузии собака-дворняга помогает детям переходить дорогу (ВИДЕО) (8389)

Концерт Серова в Киеве: В СБУ удивили ответом об артисте, посещавшем Крым (7348)

Путин публично признал, что проиграл, - российский политик (6993)




Экономические новости youtube

Война отменяется



Loading...

help


 