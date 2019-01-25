Больные и пожилые британцы беспокоятся о свободном доступе к лекарствам после Brexit

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Больные и пожилые британцы беспокоятся о том, что Брексит может перекрыть свободный доступ к лекарствам

Виктории Миклебург, у 3-летней дочери которой диабет 1 типа, ежедневно необходим инсулин, чтобы дочь смогла выжить, — сообщают Даника Кирка и Джо Керней в Associated Press , информирует enovosty.com/news.

38-летняя Миклебург бросила работу консультанта по вопросам управления, чтобы заботиться о своей дочери, уровень сахара в крови которой нужно постоянно контролировать.

Таким образом, для этой семьи вопрос о том, будет ли инсулин и оборудование, необходимое для его доставки, доступен, если Британия выйдет из Европейского Союза без соглашения о Brexit, является жизненно важной проблемой, которая гораздо важнее, чем просто политические дебаты.

В отличии от товаров общего назначения или промышленного оборудования, задержка поставок лекарств из континентальной Европы может иметь тяжелые последствия.

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«Это ситуация жизни или смерти», — говорит Миклбург. Постоянные разговоры о безрезультатном Brexit и хаосе, который он может вызвать в торговле с ЕС, заставляют ее нервничать.

Проблема Виктории актуализирует важную проблему для жителей всей страны. Уход Великобритании из ЕС происходит в то время, когда поставки лекарств уже ограничены из-за рыночных тенденций, включая производственные проблемы, растущий мировой спрос и ценовое давление.

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Фармацевты и производители лекарств также обеспокоены тем, что может возникнуть нехватка жизненно важных лекарств из-за Brexit и увеличивают запасы лекарственных препаратов.

Необходимо отметить, что постоянный поток новостных сообщений о Brexit не успокаивает родителей, таких как Миклебург, и пожилых людей, которые беспокоятся о том, будет ли достаточно запасов лекарств на случай непредвиденных обстоятельств.