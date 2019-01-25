Associated Press: Старение населения в развитых странах создает угрозу экономическому росту

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Глава центрального банка Японии сообщил, что старение населения в странах с развитой экономикой замедляет экономический рост, что снижает процентные ставки и побуждает банки делать более рискованные кредиты в поисках более высокой доходности, «потенциально делая финансовую систему менее стабильной».

Глава центрального банка Японии Харухико Курода на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщил, что старение населения в странах с развитой экономикой угрожает замедлить экономический рост и дестабилизировать банковскую систему, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

В то же время, Харухико Курода выделил и преимущества из сложивщейся ситуации. Он говорит, что сталкиваясь с нехваткой рабочей силы из-за старения населения страны и выхода на пенсию работников, работодатели все чаще хотят нанимать женщин и вкладывать средства в технологии, спасающие труд.

Курода также отметил, что нехватка рабочей силы тормозит экономический рост. Медленный рост снижает процентные ставки и побуждает банки делать более рискованные кредиты в поисках более высокой доходности, «потенциально делая финансовую систему менее стабильной».

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Ранее на саммите в Давосе премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что японские фирмы активно инвестируют в робототехнику и другие виды автоматизации, повышая производительность, что способствует экономическому росту.

На что глава Международного валютного фонда Кристин Лагард ответила: «Вы не можете заменить все население Японии роботами».