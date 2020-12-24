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Великобритания и ЕС заключили торговое соглашение, — Associated Press

Главная » Последние новости » Новости мира » Великобритания и ЕС заключили торговое соглашение, - Associated Press
 
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Великобритания и ЕС заключили временное торговое соглашение

Великобритания и Европейский Союз заключили временное соглашение о свободной торговле, которое должно предотвратить хаос для трансграничных трейдеров и обеспечить небольшую уверенность для бизнеса. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Британское правительство сообщило, что «сделка заключена». Официальные лица ЕС также подтвердили, что соглашение было достигнуто. «Итак, мы наконец пришли к соглашению. Это был долгий и извилистый путь, но нам есть что показать. Это честно, это сбалансированное солошение и это правильный и ответственный поступок для обеих сторон», — сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Великобритания и ЕС заключили торговое соглашение, — Associated Press

«Я рада видеть, что соглашение о торговых договоренностях после Brexit между ЕС и Великобританией было достигнуто и теперь оно может быть передано в Совет Европейского Союза для утверждения и в Европейский парламент для ратификации. Хотя я все еще сожалею о решении Великобритании выйти из ЕС, соглашение важно, особенно в этот момент высокой неопределенности. Спасибо команде по ведению переговоров за то, что до последнего момента старались заключить соглашение», — сообщает президент Европейского центробанка Кристин Лагард.

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Соглашение гарантирует, что обе стороны могут продолжать торговать товарами без тарифов и квот. Но, несмотря на прорыв, ключевые аспекты будущих отношений между ЕС и Великобританией остаются неопределенными.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 39

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