Трехлетний малыш ехал по шоссе на детской машинке к врачам, чтобы спасти своего отца (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Трехлетний малыш ехал по шоссе на детской машинке к врачам, чтобы спасти своего отца (ФОТО) Трехлетний малыш ехал по шоссе на детской машинке к врачам, чтобы спасти своего отца (ФОТО)

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Малыш очень хотел спасти отца, у которого случился приступ и он потерял сознание на глазах у ребенка.

Об этом сообщает DailyMail. Инцидент произошел в Линкольншире, Великобритания, информирует enovosty.com/news.

Дом семьи Сноуденов стоит на отшибе, в довольно глухом месте, поэтому по улицам своего квартала Стефан проехал без приключений и препятствий, после чего на своем бэби-автомобиле выехал на автомагистраль с оживленным движением. Он успел преодолеть меньше километра, прежде чем на крошечного автомобилиста обратили внимание две местные жительницы. Они остановили малыша и начали расспрашивать. Так они узнали, что Стефан направляется в ближайший город, чтобы позвать на помощь врача для своего папы.

«Мы очень благодарны женщинам за быстрые и смелые действия. Они предотвратили трагедию, которая могла произойти с этим ребенком «, — прокомментировали событие в полиции. Также правоохранители рассказали, что отцу Стефана стало плохо — у него был приступ, а матери в тот момент рядом не было — она ​​отлучилась из дома. Когда отец потерял сознание, малыш не испугался и не растерялся, а пошел к своей машинке Paw Patrol и отправился за помощью.







Позже отец, которому оказали своевременную помощь, сказал, что гордится своим смелым и любящим сыном, также он безмерно благодарен женщинам спасительницам. А малыша пообещал научить правилам безопасности и объяснить, как нужно действовать в подобных обстоятельствах.