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Скандальные решения Трампа: Пономарь рассказал о двух вариантах США

Главная » Последние новости » Новости мира » Скандальные решения Трампа: Пономарь рассказал о двух вариантах США
 
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Трамп помиловал отца своего зятя Джареда - застройщика Чарльза Кушнера

Стыда и позора Америки всё больше с каждым днем. Еще 27 дней. Об этом на своей странице в facebook написал политический обозреватель Олег Пономарь.

«Итак, как мы с вами и прогнозировали ранее не раз, Трамп продолжает миловать членов своей семьи (и это снова еще не всё), членов своего криминального Спрута, своих подельников, которые не сдали его спецпрокурору Мюллеру во время расследования Рашагейт. Вчера Трамп снова помиловал более 20 человек и среди них экс глава предвыборного штата Трампа, агент российских и пророссийских украинских олигархов и президентов Манафорт и экс советник Трампа Стоун, с которыми Трамп дружит с молодости (на фото внизу — Манафорт и Стоун во времена создания своей лоббистской фирмы, первым клиентом которой стал Трамп, а также Трамп и его друг Стоун), информирует enovosty.com/news.

Также вчера Трамп помиловал отца своего зятя Джареда — криминального застройщика Чарльза Кушнера.

▪ Трамп ветировал оборонный бюджет США на следующий год, который предусматривал военную помощь Украине и новые санкции против Северного потока-2 (Конгресс снова, как и в прошлом году, хитро упаковал эти санкции в оборонный бюджет США. Но в прошлом году Трамп не решился наложить вето на этот бюджет-закон, а в этом году Трампу терять нечего — ему осталось всего 27 дней).

Читайте: Трамп наложил вето на оборонный бюджет США с помощью для Украины и санкциями против "Северного потока"

Далее есть два варианта — либо Конгресс преодолеет вето Трампа 2\3-ми голосов либо бюджет подпишет в январе новый президент Байден», — прокомментировал ситуацию обозреватель.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 958

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