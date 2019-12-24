Reuters: Трамп сообщил, что США и Китай в ближайшее время подпишут торговое соглашение

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Трамп сообщил, что США и Китай «в самое ближайшее время» подпишут торговое соглашение

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Китай «в самое ближайшее время» подпишут ранее запланированную первую фазу «торгового соглашения». Об этом сообщает Александра Альпер в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Мы только что достигли прорыва в торговой сделке и мы очень скоро подпишем соглашение», — сказал Трамп на мероприятии Turning Point USA во Флориде.

Первая фаза торгового соглашения ранее была анонсирована как часть попытки закончить многомесячную торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира, которая потрясла рынки и оказала негативное влияние на глобальный рост.

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В соответствии с соглашением, Соединенные Штаты согласятся снизить некоторые тарифы на китайскую продукцию в обмен на приобретение Китаем большого количества американской сельскохозяйственной продукции.