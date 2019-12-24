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Принца Гарри и Меган Маркл попросили вернуться из Канады из-за госпитализации принца Филиппа

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Принца Гарри и Меган Маркл призвали вернуться из поездки в Канаду, в то время как герцог Эдинбургский находится в больнице уже четвертую ночь.

За 98-летним принцем Филиппом ухаживают в лондонской больнице короля Эдуарда VII, и некоторые члены королевской семьи хотят, чтобы герцог и герцогиня Сассексские вернулись, потому что это может быть «последним семейным Рождеством», информирует enovosty.com/news.

Пара собиралась пропустить традиционный семейный ужин с королевой 25 декабря в Сандрингеме из-за их шестинедельного отпуска за границей.

Госпитализация Филиппа в больницу в пятницу последовала из-за проблем со здоровьем — источники называют это «запланированным визитом».

Есть некоторые предположения, что он перенес падение, в то время другие источники сообщают о том, что он боролся с симптомами, похожими на грипп.

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Принца Гарри и Меган Маркл попросили вернуться из Канады из-за госпитализации принца Филиппа

Королевский источник сказал, что семья хочет увидеть супругов Сассекских, добавив, что они поступили эгоистично, учитывая возраст королевы Елизаветы и принца Филиппа.

«Еще до того, герцог заболел, многие были в недоумении, почему Гарри и Меган собрались пропустить то, что может оказаться одним из последних семейных рождественских ужинов с королевой и Филиппом», — сказал источник.

«Они имеют полное право на надлежащий перерыв и конфиденциальность, но у них было шесть недель отдыха. Многие из членов семьи очень хотели бы увидеть их на Рождество».

Но вместо этого Гарри и Меган выпустили рождественскую открытку, на которой их маленький сын Арчи ползет к камере, а его родители сидят на заднем плане и смеются.

Принца Гарри и Меган Маркл попросили вернуться из Канады из-за госпитализации принца Филиппа

Источник во дворце сказал: «Решение остаться в Канаде отражает важность этой страны для них обоих».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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