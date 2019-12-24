«Поймай меня, если сможешь»: в США известный мошенник «снова в деле»

Главная » Последние новости » Новости мира » "Поймай меня, если сможешь": в США известный мошенник "снова в деле" "Поймай меня, если сможешь": в США известный мошенник "снова в деле"

Закрыть Отправить

В США известный мошенник, который ранее был осужден за мошенничество с фейковыми дипломами, снова занялся «образованием»

В США бывший заключенный Кеннет Шонг, который ранее был осужден за мошенничество с фейковыми дипломами, снова занялся «образованием». Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Шонг ранее был осужден за то, что основал поддельный университет, находясь в тюрьме за другие правонарушения. Он управлял «дипломной фабрикой», которая набирала студентов в «Университет» на протяжении двух лет.

После того, как Шонг вышел на свободу, он снова зарегистрировал себя в интернете в качестве глобального консультанта по образованию с несколькими степенями магистра. В его резюме говорится, что он работал заместителем декана в Школе бизнеса Университета Индианаполиса, а себя он назвал проф. Онаполис

Читайте: Верховная Рада приняла госбюджет-2020