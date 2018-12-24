ООН требует от Великобритании освободить Ассанжа

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Представители ООН обратились к британским властям с просьбой об освобождении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Представители Организации Объединенных Наций обратились к британским властям с просьбой об отказе от преследования основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и разрешении ему покинуть эквадорское посольство в Лондоне, не подвергаясь при этом аресту и экстрадиции в Соединенные Штаты, — сообщает Эндрю Блейк в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

«Настало время, чтобы Джулиан Ассанж, который уже заплатил высокую цену в борьбе за свободу информации, получил свободу», — сообщили в ООН.

«Ассанж должен иметь возможность беспрепятственно осуществлять свое передвижение в соответствии с конвенцией по правам человека, которую ратифицировала Великобритания», — считают эксперты.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп похвалил WikiLeaks во время своей президентской кампании за публикацию внутренних документов Национального демократического комитета.

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