Конец угольной эпохи: Германия закрывает последнюю шахту

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В Германии закрылась последняя угольная шахта, ознаменовав таким образом окончание угольной эпохи

Стремясь сдержать слезы, семь немецких шахтеров вышли из металлической конструкции, неся последний кусок черного угля, поднявшегося с глубины 1000 метров, — сообщает Френк Джорданс в Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Церемония ознаменовала конец индустрии, которая заложила основы промышленной революции Германии и ее послевоенного восстановления экономики.

Люди на шахте «Проспер-Ханиэль» символически передали президенту Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру кусок угля со словами «Glueck Auf», что переводится как «удача», и отражает неопределенность жизни потраченной на поиски угля под землей.

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“Часть немецкой истории подходит к концу. Без этого вся наша страна и ее развитие за последние 200 лет были бы немыслимы”, — сказал Штайнмайер шахтерам.

На протяжении последних десятилетий шахты выживали только благодаря государственным субсидиям. Однако, в 2007 году было принято политическое решение о поэтапном их закрытии с обещанием работникам досрочного выхода на пенсию или переподготовки.