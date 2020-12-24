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Гиперзвуковая крылатая ракета ВВС США провалила испытания

Главная » Последние новости » Новости мира » Гиперзвуковая крылатая ракета ВВС США провалила испытания
 
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По сообщениям, экспериментальная ракета ВВС США Hypersonic Air-Breathing Weapon Concept (HAWC) потерпела неудачу во время испытаний на прошлой неделе.

В сентябре Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) объявило об успешном завершении испытаний двух вариантов HAWC и заявило, что они готовы приступить к первым испытаниям в свободном полете в течение календарного года, информирует enovosty.com/news.

И Lockheed Martin, и Raytheon Technologies разработали демонстраторы HAWC.

«Исполнители HAWC Lockheed Martin и Raytheon Technologies протестировали передовые конфигурации летательных аппаратов, которые обещают обеспечить и поддерживать эффективный гиперзвуковой полет. Их предстоящие летные испытания будут сосредоточены на углеводородных двигательных установках и технологиях термообработки, позволяющих осуществлять длительные гиперзвуковые полеты, в дополнение к доступным системным конструкциям и производственным подходам», — говорится в сообщении агентства.

Источники сообщили журналу Air Force Magazine, что ракета недавно участвовала в испытаниях. ВВС и DARPA подняли самолет телеметрии и очистили испытательную площадку, но ракета, очевидно, не была выпущена с ее базового отсека на B-52. Точная природа проблемы не разглашается, но источники подразумевают, что были «основные ошибки», связанные с механикой испытаний.

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Ожидается, что к концу месяца служба проведет испытания перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты с воздушно-реактивным двигателем и управляемым боевым блоком разработки Lockheed Martin Missiles and Fire Control, но это программа по созданию гиперзвуковых ракет только для ВВС, которая осуществляется отдельно от HAWC, сообщил руководитель отдела закупок ВВС Уилл Ропер 14 декабря во время виртуального форума AFA Doolittle Leadership Center.

США начнут производство первой гиперзвуковой ракеты в следующем году

Источник: Defenseworld

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