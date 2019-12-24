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Франция запретила вывозить найденную на кухне картину, которую купили за 24 миллиона евро

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«Осмеяние Христа» — часть серии картин конца 13-го века, была обнаружена на кухне в частном доме во французском городе Компьень (Compiegne)

Картина много лет висела над кухонной плитой в обычном доме 60-х годов в городке Компьень на севере Франции. 90-летняя хозяйка и её семья не обращали на нее особого внимания, считая, что это просто старая икона. Нынешним летом она могла оказаться в мусорном ведре во время переезда, если бы её не заметила аукционист Филомена Вольф, пришедшая оценить мебель перед продажей дома, информирует enovosty.com/news.

Эксперты подтвердили, что это подлинник и происхождение картины «не оспаривается». Испытания были проведены на художественном произведении с использованием инфракрасного света, чтобы определить сходство с работами итальянского художника Чимабуэ, также известного как Ченни ди Пепо.

Считается, что она является частью полиптиха — более крупного произведения живописных сцен, разделенных на несколько панелей, — изображающих страсти и распятие Христа, датируемые 1280 годом.

В итоге, картину продали на аукционе за рекордные 24 миллиона евро. После продажи она оказалась в десятке самых дорогих картин старых мастеров — в одном ряду с работами Леонардо да Винчи, Рубенса, Рембрандта и Рафаэля.

Читайте: Картину Чимабуэ, которую случайно нашли на кухне, продали за 24 миллиона евро

По словам Доменика Ле Коэна, главы регионального аукционного дома Actéon, это единственное произведение Чимабуэ, когда-либо в истории выставлявшееся на торги.

Однако Франция приняла решение не выдавать экспортный сертификат картине флорентийского живописца. И запретила вывозить картину Чимабуэ с территории Франции.Об этом сообщает министерство культуры Франции.

Работу «Осмеяние Христа» французские власти признали национальным достоянием. В течение следующих двух с половиной лет Франция обязана найти 24 миллиона евро, чтобы выкупить картину у победителей аукциона.

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По данным BBC News, картину купили два чилийских коллекционера, которые проживают в США.


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