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Американские волонтеры спасли собак, которых должны были съесть в Китае, — Fox News

Главная » Последние новости » Новости мира » Американские волонтеры спасли собак, которых должны были съесть в Китае, - Fox News
 
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Американские волонтеры спасли 20 ретриверов, которых должны были съесть в Китае

Спасатели животных Флориды спасли 20 собак, которые должны были быть проданы на мясном рынке Китая. По словам спасателя Кристины Минервы, собак должны были продать в качестве еды. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

В приюте для животных сообщили, что в результате проведения многомесячной спасательной операции было спасено 20 золотистых ретриверов. «У меня была мечта и в воскресенье она стала реальностью», — сообщила Fox News Кристин Минерва, организовавшая проект.

По словам Минервы, для спасения собак было собрано около 60 000 долларов. Она также сказала, что не смогла бы спасти собак без помощи средств малых предприятий, людей, забравших собак, и других помощников, включая тайваньскую SPCA.

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Согласно информации Golden Rescue South Florida, собак в аэропорту встретили 20 волонтеров. После прохождения таможни собаки были «в замечательной форме», несмотря на мучительное путешествие, в течение которого животные находились в клетках.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 131

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