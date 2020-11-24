В Германии презентовали наземный беспилотник для разведмиссий (ВИДЕО)

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В Германии презентовали новейшее беспилотное транспортное средство для разведывательных миссий

Немецкая промышленная группа Rheinmetall представила новую систему Mission Master — Armed Reconnaissance System. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Оснащенный технологией сбора разведданных и дистанционно управляемым боевым модулем (RCWS) Rheinmetall Fieldranger, новое беспилотное транспортное средство Armed Reconnaissance предназначено для тактического сбора разведданных в зоне боевых действий при одновременной огневой поддержке.

Автономные роботизированные транспортные средства предлагают бесчисленное множество преимуществ, в том числе и для разведки. Во время миссий такого типа собирается огромный объем данных.

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Новый A-UGV Rheinmetall оснащен устойчивыми и высоконадежными системами. Он имеет обзорный радар, камеры с полным круговым обзором, лазерный дальномер и лазерный целеуказатель для определения потенциальных угроз.