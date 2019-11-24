У берегов Аляски произошло мощное землетрясение

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Возле берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла.

Геологическая служба США сообщает, что сегодня в 2:54 по киевскому времени в штате Аляска произошло землетрясение. Сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 6,3 баллов, информирует enovosty.com/news.

Главный эпицентр землетрясения находился на расстоянии 85 километров от города Адак. Отметим, что в этом населенном пункте живет около 330 человек.

Эксперты установили, что очаг подземных толчков располагался на глубине 25 километров.

На данный момент информации о пострадавших и степени разрушения нет.

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Напомним, что за день до этого, 23 ноября, землетрясение произошло возле берегов Индонезии. Об этом в субботу сообщали специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Магнитуда этих подземных толчков была схожей на магнитуду, зафиксированную возле Аляски. Эксперты передают о фиксации 6,1 баллов. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров и на расстоянии 997 километров от населенного пункта Давао (Филиппины). Население этого городка составляет более 1,2 млн человек.