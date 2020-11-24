Индия возобновила летные испытания учебно-тренировочного самолета среднего класса

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Hindustan Aeronautics Limited (HAL) начала летные испытания индийского учебно-тренировочного самолета Intermediate Jet Trainer (IJT).

Самолет, разработанный HAL, заменит устаревшие самолеты Kiran ВВС Индии (IAF).

Летные испытания IJT (HJT-36 Sitara), спроектированного и разработанного HAL для второго этапа подготовки пилотов IAF, были приостановлены после того, как самолет столкнулся с проблемой в испытательных полетах в 2016 году.

Компания модернизировала самолет, переместив вертикальное хвостовое оперение на корму и увеличив поверхность руля по рекомендации американской авиационной испытательной компании Bihrle Applied Research Inc. Это привело к значительным изменениям планера, которые впервые стали заметны, когда модернизированный самолет взлетел в апреле 2019 года. HAL заявила, что изменения были внесены в два самолета при участии и разрешении сертификационных агентств после каждого этапа.

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После модификации самолеты прошли серьезные летные испытания для оценки общей управляемости с новой конфигурацией киля и руля направления. Теперь они оснащены необходимыми предохранительными устройствами, такими как парашютные системы Anti-Spin.

Штатные испытания самолета — наиболее ответственный этап его летных испытаний. Соответственно, испытания будут постепенно продвигаться для оценки поведения самолета до тех пор, пока вращения в обе стороны не будут соответствовать целевому требованию.

IJT уже прошел полный цикл испытаний с точки зрения скорости, высоты и коэффициента нагрузки (диапазон «g»). Он также был интегрирован с подвесными баками и бомбами.

Источник: Defenseworld