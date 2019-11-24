Масштабное наводнение во Франции: из-за непогоды два человека пропали без вести

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На юге Франции затяжные дожди спровоцировали масштабные наводнения. На данный момент правоохранители разыскивают двух людей, которые были сбиты потоком воды.

В южной части Франции непогода привела к большим наводнениям. Местные СМИ сообщают, что сейчас известно о двух пропавших без вести, а также о двух пострадавших, информирует enovosty.com/news.

Правоохранители заявили, что один из пропавших мужчин упал в сильный поток воды. Произошло это в департаменте Вар прямо во время эвакуации спасательной службой. Специалисты не смогли помочь мужчине, потому что их лодка также перевернулась в воде.

Второй пропавший без вести был сбит потоком воды в тот момент, когда выходил из собственного дома. На данный момент поиски двух этих людей продолжаются.

Известно также о героическом спасении 78-лентего француза. Мужчина оказался заблокированным под обвалом в населенном пункте Кань-сюр-Мер в департаменте приморские Альпы. Его извлечением занимались 30 спасателей.

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Отметим, что буквально за двое суток на юге Франции в четырех департаментах выпало такое количество осадков, которое наблюдается в стране на протяжении двух-трех месяцев. Метеорологи считают, что Франция столкнулась с погодным «средиземноморским феноменом». Данное явление возникает тогда, когда холодные воздушные горные массы сталкиваются теплым морским воздухом.