ЕС продолжает поддерживать Афганистан, — Reuters

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ЕС продолжает поддерживать Афганистан и выделяет 1,2 млрд евро

В Женеве на конференции доноров Европейский союз пообещал сохранить свои обязательства перед Афганистаном в размере 1,2 миллиарда евро (1,43 миллиарда долларов). Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

«В 2016 году ЕС продемонстрировал свою твердую приверженность Афганистану, пообещав выделить 1,2 миллиарда евро на четырехлетний период», — сказала комиссар ЕС Ютта Урпилайнен

«Мне приятно объявить сегодня, что мы готовы сохранить этот уровень поддержки в течение следующих четырех лет», — подчеркнула Ютта Урпилайнен

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