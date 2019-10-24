В США рассказали о роли кибер-батальонов в безопасности страны

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В Национальной гвардии США сообщили, что проводят модернизацию структуры военных сил и рассказали о роли кибер-батальонов в безопасности страны

Представитель Национальной гвардии США генерал-лейтенант Дэниел Р. Хокансон сообщил о размещении 127-го кибер-батальона в Индианаполисе. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

По словам Хокансона, кибер-подразделение войдет в состав Национальной гвардии Индианы. «Мы проводим модернизацию структуры военных сил США», — сказал он.

Кибер-батальоны Национальной гвардии обеспечивают контроль за подготовкой к проведению операций в киберпространстве, оценку уязвимости интернет-сетей, международное сотрудничество в области кибербезопасности.

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Сообщается, что представители Национальной гвардии проанализировали несколько регионов, прежде чем принять решение о размещении 127-го кибер-батальона в Индиане.