В сирийском городе, захваченном Турцией, подорвали автомобиль

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Автомобиль, заминированный взрывчаткой, взорвался в четверг в северо-восточном сирийском городе, захваченном турецкими войсками, ранив четырех человек.

Об этом сообщили сирийские государственные СМИ и группа по наблюдению за войной., информирует enovosty.com/news.

По данным информационного агентства SANA и Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека в Великобритании, взрыв произошел в городе Тал-Абьяд, неподалеку от штаб-квартиры ополчения сирийских боевиков, объединившихся с Турцией.

Подобные взрывы имели место в прошлом в другом анклаве, который удерживался в течение нескольких лет Турцией и ее сирийскими союзниками в северо-западной части границы. Боевики, поддерживаемые Турцией, взяты из рядов сирийских повстанцев, многие из которых являются исламскими экстремистами, и ненавидимы как сирийским правительством, так и курдскими боевиками.

9 октября Турция вторглась в северо-восточную Сирию с целью вывести курдские войска из «безопасной зоны» вдоль границы после вывода американских войск из этого района. Она захватила большую часть и теперь прекратила военную операцию после прекращения огня при посредничестве США и соглашения с Россией.

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил в четверг, что возглавляемые курдами силы начали дальнейший отход от границы. В соответствии с соглашением с Россией, курдские боевики должны вывести войска из 30-километровой зоны вдоль границы, на смену сирийским правительственным силам и совместным российско-турецким патрулям.

Вершинин сообщил журналистам, что соглашение успешно выполняется. На вопрос о том, включает ли это отступление курдов, он дал утвердительный ответ, но не сообщил подробностей.

Российская военная полиция начала патрулирование в некоторых пограничных районах в среду. Позже в тот же день министр обороны России поговорил с курдским военным начальником Мазлумом Абди, пообещав гарантировать безопасность гражданских лиц в пограничной зоне.

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Курдские боевики уже завершили вывод войск из центрального участка границы в соответствии с требованиями прекращения огня при посредничестве США. Эта территория, которая включает в себя город Тал-Абьяд, должна оставаться под исключительным контролем Турции и ее сирийских союзников.