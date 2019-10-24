Reuters: Пенс сообщил, что США поддерживают протестующих в Гонконге
Майк Пенс обвинил Китай в ограничении «прав и свобод» жителей Гонконга и сообщил, что США поддерживают гонконгских протестующих
Вице-президент США Майк Пенс обвинил Китай в ограничении «прав и свобод» жителей Гонконга. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.
Пенс выступил с политическим заявлением накануне проведения переговоров, направленных на окончание ожесточенной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.
«США больше не будут надеяться, что экономическое давление превратит авторитарное государство в свободное и открытое общество, где уважают частную собственность, верховенство закона и международные правила торговли», — сказал он.
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Пенс сказал, что Соединенные Штаты поддерживают протестующих в Гонконге. «Мы с вами, мы вдохновлены вами. Мы призываем вас оставаться на пути ненасильственного протеста», — сказал Пенс.