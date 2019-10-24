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Reuters: Гонконгские протестующие призвали каталонцев к «совместной борьбе за свободу»

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Гонконгские протестующие призвали каталонцев к «совместной борьбе за свободу»

Сотни гонконгских протестующих, некоторые их которых размахивали каталонскими флагами, призвали каталонцев к «совместной борьбе за свободу». Об этом сообщают Анна Мари Роантри и Фара Мастер в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Напомним, гонконгские протестующие призывают к усилению демократии в Гонконге, а некоторые протестующе борются за независимость региона, как и каталонские демонстранты. «Я приехал, потому что считаю, что Каталония нуждается в поддержке, как и Гонконг», — сказал 22-летний Джейсон Чан. «Демократия является универсальной ценностью», — сказал Чан

Reuters: Гонконгские протестующие призвали каталонцев к «совместной борьбе за свободу»

36-летний турист из Барселоны Рикард Босом заявил, что поддерживает участников митинга в Гонконге. «Ситуации в Каталонии и Гонконге отличаются. Обе истории разные, но в общих чертах … речь идет о репрессивном и тираническом государстве, которое борется с группой людей, которые пытаются что-то сказать, но их не слушают», — сказал он.

Читайте: Reuters: Китай предупреждает протестующих в Гонконге «не играть с огнем»


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 44

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