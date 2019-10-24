На фоне угасания правления Путина в РФ начинаются широкомасштабные репрессии

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После того, как подросток в конце прошлого года взорвал себя в отделении российской полиции, независимая журналистка Светлана Прокопьева прокомментировала ситуацию. Светлана сообщала, что беспощадные репрессии со стороны власти радикализируют российскую молодежь. Теперь Прокопьевой грозит до семи лет лишения свободы за обвинение в «публичном подстрекательстве к терроризму» из-за ее комментариев. Об этом сообщает Эндрю Хиггинс в издании The New York Times, информирует enovosty.com/news.

Судебное преследование Прокопьевой и других безобидных критиков происходит на фоне существующей неуверенности в том, что может произойти с властью Путина. Даже вопрос о том, уйдет ли он в 2024 году, является предметом спекуляций.

В результате возникают сомнения, усугубленные экономической стагнацией и небольшими, но широко распространенными протестами. После протестов, которые были разогнаны властями с применением жестокой силы, правоохранительные органы провели общенациональные рейды по новостным каналам, критикующим Кремль, а также по домам и офисам людей, связанных с лидером оппозиции Алексеем Навальным.

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Но, как отметила Прокопьева, такие жесткие меры часто приводят к еще большим беспорядкам. Подавление инакомыслящих даже достигло стареющих диссидентов советской эпохи.

Например, на прошлой неделе Министерство юстиции потребовало расформировать небольшую правозащитную группу во главе с 78-летним Львом Пономаревым. «У них логика, как у террористов. Они хотят создавать страх», — сказал Лев Шлосберг. «Посылая только одного человека в тюрьму, они вселяют страх миллионам других», — сказал он