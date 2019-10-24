Associated Press: Северная Корея призвала Вашингтон действовать «мудро»

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: Северная Корея призвала Вашингтон действовать «мудро» Associated Press: Северная Корея призвала Вашингтон действовать «мудро»

Закрыть Отправить

Северная Корея призвала Вашингтон действовать «мудро» и обвинила чиновников США во враждебности по отношению к Пхеньяну

Северная Корея обвинила чиновников США в разжигании враждебности по отношению к Пхеньяну, несмотря на «особые» отношения между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Ким Тонг-Янг в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Северная Корея также призвала Вашингтон действовать «мудро». «Вопреки политическим намерениям президента США Дональда Трампа, политические круги Вашингтона враждебны к КНДР и озабочены идеологическими предрассудками холодной войны», — заявил советник МВС Ким Кью Гван

Ким Кью Гван сказал, что Ким Чен Ын считает свои отношения с Трампом «особыми» и что доверие между лидерами не изменилось. «Мне нравится Ким Чен Ын. Мы ладим. Я уважаю его, он уважает меня», — говорит Трамп.