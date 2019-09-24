В 2030 году пять миллиардов человек не смогут получить медицинскую помощь, — ВОЗ

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ВОЗ утверждает, что большинство стран в настоящее время не инвестируют в первичную медико-санитарную помощь.

По данным Всемирной организации здравоохранения, страны, которые не вкладывают достаточно средств в первичную медико-санитарную помощь, могут сдерживать глобальный прогресс, а это означает, что 5 миллиардов человек не смогут получать базовую медицинскую помощь в 2030 году, информирует enovosty.com/news.

Если правительства решат увеличить ежегодные расходы на первичную медико-санитарную помощь на 200 миллиардов долларов в год, они могут спасти до 60 миллионов жизней в странах с низким и средним уровнем дохода и увеличить ожидаемую продолжительность жизни на 3,7 года к 2030 году.

В докладе, опубликованном ВОЗ, утверждается, что первичная медико-санитарная помощь может быть расширена за счет внутренних ресурсов — либо путем перераспределения расходов на первичную медико-санитарную помощь, либо путем увеличения расходов на здравоохранение в целом. В докладе также рекомендуется странам инвестировать не менее 1% своего ВВП «для того, чтобы закрыть явные пробелы в охвате и достичь целевых показателей в области здравоохранения, согласованных в 2015 году».

ВОЗ утверждает, что большинство стран в настоящее время не инвестируют в первичную медико-санитарную помощь.

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Организация также заверила, что для беднейших стран, в том числе тех, которые пострадали от конфликтов, помощь извне должна продолжаться.

«Слишком много женщин и детей все еще умирают от легко предотвратимых и излечимых болезней лишь потому, что не могут получить необходимой им для выживания помощи, — заявила Директор-исполнитель ЮНИСЕФ Хенриетта Фор. — Взаимодействуя с местными сообществами в интересах обеспечения первичной медико-санитарной помощью самых бедных и уязвимых людей, мы имеем возможность довести начатую работу до конца и спасти миллионы жизней».

Во всем мире 7,5 триллиона долларов уже потрачено на здравоохранение, но это едва ли покрывает половину населения мира. Кроме того, около 925 миллионов человек вынуждены терять 10% своего дохода только на здравоохранение.

«Если мы действительно серьезно относимся к обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения и улучшению жизни людей, мы должны серьезно относиться к первичной медико-санитарной помощи», — говорит доктор Тедрос Адханом Гебреесус, Генеральный директор ВОЗ. «Это означает предоставление основных медицинских услуг, таких как иммунизация, дородовое наблюдение, консультации по вопросам здорового образа жизни, как можно ближе к дому, и обеспечение того, чтобы люди не платили за эту помощь из своего кармана».