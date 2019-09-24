В 2030 году пять миллиардов человек не смогут получить медицинскую помощь, — ВОЗ

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Забавный фотопроект про книги

Все фото »

Новости мира

24.09.2019 г.
22:40Пакистанская авиакомпания отправила более 80 рейсов без единого пассажира на борту
22:00В 2030 году пять миллиардов человек не смогут получить медицинскую помощь, - ВОЗ
20:14Тысячи туристов пострадали из-за банкротства британского туроператора Thomas Cook (ВИДЕО)
17:38Анатомия страха: Роскомнадзор объявил о начале монтажа оборудования для изоляции российского интернета
17:25Испанский суд запретил перезахоронение диктатора Франко в кафедральном соборе Мадрида
15:54На кухне у пожилой француженки обнаружили давно утерянную картину 13-го века стоимостью 6 млн. евро
15:00Большинство американцев не одобряют Трампа, но есть страны, где он чрезвычайно популярен
Все новости мира

Аналитика

24.09.2019

Итоги дня: Важное заявление Зеленского, надежды на Трампа и дела "легитимного"

Итоги дня: Важное заявление Зеленского, надежды на Трампа и дела легитимного
Президент Владимир Зеленский выступил с важным заявлением по НАТО, глава Национальной полиции Сергей Князев подал в отставку, а американский президент ...
24.09.2019

Роман Безсмертный: Нам противостоит крупный шулер, цель которого уничтожение Украины как государства

Роман Безсмертный: Нам противостоит крупный шулер, цель которого уничтожение Украины как государства
Если новое украинское руководство хочет мира с Россией, то должно более тщательно готовиться к войне, ведь последняя не остановится пока не уничтожит ...
20.09.2019

Итоги дня: Опасные звонки Трампа, пойманный мафиози и особенности новой призовой кампании

Итоги дня: Опасные звонки Трампа, пойманный мафиози и особенности новой призовой кампании
"Слуги народа" запретили украинское "шампанское" и "коньяк", в СМИ рассказали, как американский президент Трамп пытался давить на Зеленского, а в ВСУ ...

Последние новости

24.09.2019 г.
23:00 80% туристов в Чернобыльской зоне отчуждения - иностранцы
22:50 Владельцев "евроблях" будут штрафовать, несмотря на подписанный закон
22:40 Пакистанская авиакомпания отправила более 80 рейсов без единого пассажира на борту
22:30 Уже на этой неделе украинские военные получат разрешения на управление БПЛА Bayraktar TB2
22:15 В США существовал свой "Запорожец", о котором все забыли (ФОТО)
22:00 В 2030 году пять миллиардов человек не смогут получить медицинскую помощь, - ВОЗ
20:59 В Украине установят фиксированную цену за растаможку авто
20:51 В отношении таможенников, которые пропустили экс-жену главы Нацполиции Князева с 650 тыс. евро, начали расследование
20:26 Один военный погиб в результате обстрела на Донбассе — штаб ООС
20:14 Тысячи туристов пострадали из-за банкротства британского туроператора Thomas Cook (ВИДЕО)
18:21 Минфин продал государственных облигаций на 13,2 миллиардов гривен
18:09 Трамп заявил, что продолжит задерживать выделение финансовой помощи Украине - причины
17:38 Анатомия страха: Роскомнадзор объявил о начале монтажа оборудования для изоляции российского интернета
17:25 Испанский суд запретил перезахоронение диктатора Франко в кафедральном соборе Мадрида
16:43 Илон Маск открывает новую сеть магазинов Tesla в Европе
16:26 Определены самые опасные изменения, возникающие в организме после 40 лет
16:18 Германия выдает визы жителям ОРДЛО - СМИ
16:13 Куда пойдут деньги от продажи земли - Милованов
16:03 Доходы банков выросли в три раза: почти 60% получил ПриватБанк
15:54 На кухне у пожилой француженки обнаружили давно утерянную картину 13-го века стоимостью 6 млн. евро
15:52 Завтра в Украину приедут 20 тысяч хасидов, - пограничники
15:24 На Киевском центральном вокзале исчезнет депутатская комната, - Укрзализныця
15:08 Xiaomi представила новый смартфон с поддержкой 5G
15:00 Большинство американцев не одобряют Трампа, но есть страны, где он чрезвычайно популярен
14:45 В Украине планируют снизить пенсионный возраст для женщин: как это отразится на ПФУ
14:30 В Киевском метрополитене назвали самые загруженные станции
14:15 Переход на зимнее время: когда и на сколько переводить часы
14:00 Власти Эстонии открыто назвали СССР оккупантом
13:58 Ученые нашли на Земле неизвестный ранее минерал
13:50 Украинскую армию хотят полностью перевести на контрактную основу
13:28 Украинские военные получат б/у самоходные гаубицы "Гвоздика" чешского производства
13:23 Депутатские комнаты на вокзалах хотят превратить в залы ожидания для украинских военных
13:21 Психологи рассказали, как детство влияет на взрослую жизнь
13:12 Между Россией и США разгорается громкий дипломатический скандал
13:08 Разговоры, что «войну закончим за три дня», «за полгода» — это все понты, - Роман Безсмертный
13:05 В Китае презентовали экзоскелет, позволяющий человеку поднять автомобиль (ВИДЕО)
12:41 Стало известно, к каким болезням приводит стресс
12:28 «Просто полный беспредел!»: Жители оккупированного Крыма жалуются на отвратительное медицинское обслуживание
12:16 Синоптики: В Украине ожидаются сильные ночные заморозки
12:15 Главную улицу столицы могут сделать пешеходной зоной навсегда
12:01 Разгадана тайна древней цивилизации на острове Пасхи
11:55 Facebook непреднамеренно генерирует страницы для экстремистов и ИГИЛ
11:35 Новый президент Украины стоит перед определяющим выбором, – Financial Times
11:29 ТОП-3 страха Путина
11:27 Уголь, который блокируют на западной Украине, идет на ТЭС Медведчука - экс-нардеп
11:00 Автопром ЕС загибается: Brexit может стоить миллионов рабочих мест
10:39 В Украине могут установить морскую границу с РФ
10:29 ЕС одобрил лечение лекарствами с марихуаной
10:12 Парад преемников Путина: Что происходит в российской власти?
10:06 Демонополизация рынка: Украина будет закупать белорусскую электроэнергию
10:00 США и Польша подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны
09:56 В Украине стало меньше безработных: Как на самом деле выглядит ситуация в стране и стоит ли ждать "чуда"
09:40 Террористы ранили двух украинских бойцов
09:33 Филарет отметился новым скандальным заявлением о Томосе
09:21 Встреча Зеленского и Трампа. Пономарь рассказал, чего США хотят от Украины
09:20 Стало известно, когда состоится встреча нормандской четверки
09:03 Скандал с экс-женой Князева на границе: Глава Нацполиции дал объяснения
09:00 Украина предложила Японии инвестировать в зону отчуждения
08:35 Лукашенко попал впросак: Пресс-секретарю пришлось оправдывать диктатора
08:17 Проверка пивом: В Украине провели очень интересное испытание танка (ВИДЕО)
Все новости »

В 2030 году пять миллиардов человек не смогут получить медицинскую помощь, — ВОЗ

Главная » Последние новости » Новости мира » В 2030 году пять миллиардов человек не смогут получить медицинскую помощь, - ВОЗ
 
Печать Отправить на почту

 

 

ВОЗ утверждает, что большинство стран в настоящее время не инвестируют в первичную медико-санитарную помощь.

По данным Всемирной организации здравоохранения, страны, которые не вкладывают достаточно средств в первичную медико-санитарную помощь, могут сдерживать глобальный прогресс, а это означает, что 5 миллиардов человек не смогут получать базовую медицинскую помощь в 2030 году, информирует enovosty.com/news.

Если правительства решат увеличить ежегодные расходы на первичную медико-санитарную помощь на 200 миллиардов долларов в год, они могут спасти до 60 миллионов жизней в странах с низким и средним уровнем дохода и увеличить ожидаемую продолжительность жизни на 3,7 года к 2030 году.

В докладе, опубликованном ВОЗ, утверждается, что первичная медико-санитарная помощь может быть расширена за счет внутренних ресурсов — либо путем перераспределения расходов на первичную медико-санитарную помощь, либо путем увеличения расходов на здравоохранение в целом. В докладе также рекомендуется странам инвестировать не менее 1% своего ВВП «для того, чтобы закрыть явные пробелы в охвате и достичь целевых показателей в области здравоохранения, согласованных в 2015 году».

ВОЗ утверждает, что большинство стран в настоящее время не инвестируют в первичную медико-санитарную помощь.

Читайте: ВОЗ определила лучшую диету для здоровья сердца и сосудов

Организация также заверила, что для беднейших стран, в том числе тех, которые пострадали от конфликтов, помощь извне должна продолжаться.

«Слишком много женщин и детей все еще умирают от легко предотвратимых и излечимых болезней лишь потому, что не могут получить необходимой им для выживания помощи, — заявила Директор-исполнитель ЮНИСЕФ Хенриетта Фор. — Взаимодействуя с местными сообществами в интересах обеспечения первичной медико-санитарной помощью самых бедных и уязвимых людей, мы имеем возможность довести начатую работу до конца и спасти миллионы жизней».

Во всем мире 7,5 триллиона долларов уже потрачено на здравоохранение, но это едва ли покрывает половину населения мира. Кроме того, около 925 миллионов человек вынуждены терять 10% своего дохода только на здравоохранение.

«Если мы действительно серьезно относимся к обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения и улучшению жизни людей, мы должны серьезно относиться к первичной медико-санитарной помощи», — говорит доктор Тедрос Адханом Гебреесус, Генеральный директор ВОЗ. «Это означает предоставление основных медицинских услуг, таких как иммунизация, дородовое наблюдение, консультации по вопросам здорового образа жизни, как можно ближе к дому, и обеспечение того, чтобы люди не платили за эту помощь из своего кармана».


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 67

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Важное заявление Зеленского, надежды на Трампа и дела "легитимного"
Роман Безсмертный: Нам противостоит крупный шулер, цель которого уничтожение Украины как государства
Паспортный контроль в Борисполе: Почему это не работает так, как работает во всем мире?
Итоги дня: Опасные звонки Трампа, пойманный мафиози и особенности новой призовой кампании
Итоги дня: Земля раздора, страх Путина и газовые договоренности
Судьба ОРДЛО: Штайнмайеры бывают разные
Итоги дня: Альтернатива по Донбассу, "минер на мосту" и смертельный удар по путинскому режиму
Итоги дня: Демарш Украины, цена "русского мира" и монстр c востока
Половина денег на оборонку, дороги и долги: Бюджет 2020 в цифрах и оценках экспертов
Итоги дня: Паника на биржах, расплата за кровь "киборгов" и "вторая Зайцева" в Харькове
Все статьи


Читайте также

ВОЗ определила лучшую диету для здоровья сердца и сосудов
 ВОЗ: Корь вернулась в четыре европейские страны
«Мы совершенно не обеспокоены»: ВОЗ отреагировала на наличие микропластика в питьевой воде
 Меньше гаджетов - больше спорта!: ВОЗ опубликовала новые рекомендации по физической активности для детей
В ВОЗ объяснили, почему женщины живут дольше мужчин
 ВОЗ сравнила производство пальмового масла с табачной и алкогольной промышленностью
ВОЗ: Отказ от вакцинации – глобальная угроза для всего человечества
 ВОЗ назвала самую смертоносную болезнь в мире 
Загрузка...

Армия

Гранатомет АГС-17 «Пламя»
Противотанковый ракетный комплекс Milan (Германия-Франция)
Зенитный ракетный комплекс «Барак» (Израиль)
Бронеавтомобиль RG-31 Charger (Канада)
Вся армия    >>

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Сланцевая революция в США добивает деградирующую Россию (7161)

Фотограф опубликовал потрясающие снимки своего взаимодействия с дикой природой (ФОТО) (4220)

Отставной офицер ВМС США заявил, что Путин "серьезно болен" и это может подтвердить любой психиатр (3862)

Российским военным кораблям и подводным лодкам могут закрыть проход из Черного в Средиземное море (3744)

Первая в России плавучая атомная электростанция, которую называют «Чернобыль на льду», прибыла на базу (ФОТО) (3740)

На кухне у пожилой француженки обнаружили давно утерянную картину 13-го века стоимостью 6 млн. евро (3726)

Программа Путина провалилась: Крым без энергии (3527)

На пороге новой войны: Госсекретарь США озвучил тревожные заявления (3348)

Ближайшее окружение настроено против Путина (2678)

В РФ задержали шамана, идущего изгонять Путина (2608)

Персоны

Злата
ОГНЕВИЧ
Константин
МЕЛАДЗЕ
Мирон
МАРКЕВИЧ
Геннадий
КОРБАН
Все персоны    >>

Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Мнения
Новая зрада: почему доллар падает, а цены - нет

Новая зрада: почему доллар падает, а цены - нет

Украинцы считают, что раз гривна укрепляется, то должны снижаться и цены.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Роман Безсмертный


Последние новости в соцсетях


bigmir)net TOP 100

 