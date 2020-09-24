«У них везде бардак и хаос»: одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова написала письмо из СИЗО (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » "У них везде бардак и хаос": одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова написала письмо из СИЗО (ФОТО) "У них везде бардак и хаос": одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова написала письмо из СИЗО (ФОТО)

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Отец похищенной силовиками и арестованной Марии Колесниковой получил письмо от дочери.

Мария Колесникова (Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko), информирует enovosty.com/news.

«Со мной все в порядке, условия терпимые, и новые подруги замечательные. Очень скучаю по тебе и Тане. Я очень надеюсь, что с ней и командой все в порядке. Обнимаю крепко их всех.

Обязательно скажи им не сдаваться, только вперед! Эти все, кто меня похищали, невероятно слабые и в истерике. Они даже не умеют делать свою работу хорошо. У них везде бардак и хаос. И это не шутка», — написала Мария Колесникова.

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Напомним, члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову похитили утром 7 сентября в центре Минска. Неизвестные в масках схватили ее, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. После неудавшейся попытки выдворить оппозиционерку из Беларуси власти заявили, что она проходит подозреваемой по делу о «попытке захвата власти».12 сентября появилась информация, что оппозиционерку перевели из минского СИЗО в изолятор в Жодино. 21 сентября суд отклонил жалобу адвоката оппозиционерки Марии Колесниковой о заключении под стражу. Мария Колесникова остается в СИЗО.

Координационный совет считает, что «тайная» инаугурация Александра Лукашенко привела тысячи мирных граждан на улицы городов стран и все в очередной раз убедились, что власти не считают, что у белорусов есть право на мирный протест, говорится в заявлении Совета.

«Более 259 задержанных, пострадавшие от водометов и слезоточивого газа, поврежденное сотрудниками правоохранительных органов имущество — вот цена, которую заплатили белорусы за выражение своего недовольства. Народ Республики Беларусь является единственным источником власти в стране», — напоминают в Координационном совете.

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Легитимность шестого срока не признается большинством белорусов, требующих новых прозрачных выборов, — говорится в заявлении.