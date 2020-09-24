Появились фото с тайной инаугурации Лукашенко: страх в глазах «доверенных лиц» (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Появились фото с тайной инаугурации Лукашенко: страх в глазах "доверенных лиц" (ФОТО) Появились фото с тайной инаугурации Лукашенко: страх в глазах "доверенных лиц" (ФОТО)

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23 сентября в Минске состоялась "тайная" церемония инаугурации Александра Лукашенко. Мероприятие не анонсировалось, приглашенные гости до последнего момента не подозревали, зачем их свозят во Дворец Независимости.

Фото: Telegram-канал Пул Первого, информирует enovosty.com/news.

В зале Дворца Независимости собрались чиновники, политики и доверенные лица Лукашенко — деятели культуры, директора крупных предприятий. Но на лицах этих «доверенных лиц» никакой радости не читалось.

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После инаугурации Координационный совет белорусской оппозиции призвал к бессрочной акции неповиновения.

На данный момент США, Канада, восемь стран ЕС и руководство Евросоюза, Великобритания и Украина отказались признать Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси. На Западе указали, что прошедшая инаугурация Лукашенко только усугубит политический кризис в Беларуси.

«Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Белоруссии. Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Объявленные результаты были сфальсифицированы и не отражали легитимности», — приводит CNN официальное сообщение Госдепартамента США.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также указал на незаконность вступления Лукашенко на пост президента. «Тайная инаугурация Лукашенко в Минске усугубляет его репутацию. Его сфальсифицированное избрание — это мошенничество против белорусского народа», — написал дипломат в Twitter.

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