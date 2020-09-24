Помпео призывает к бдительности в отношении Пекина, — Reuters

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Помпео призывает американских политиков к бдительности в отношении Пекина

Госсекретарь США Майк Помпео предупредил американских политиков о необходимости быть бдительными в отношении китайских дипломатов, которые могут начать налаживать контакты в рамках пропагандистской и шпионской кампании. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Помпео сказал, что у Государственного департамента есть подозрения относительно деятельности Ассоциации дружбы США и Китая и Китайского совета по содействию мирному воссоединению. Организации могут быть связаны с Рабочим отделом Объединенного фронта Китая и подозреваются в попытке повлиять на школы, бизнес-группы и местных политиков.

«Знайте, что когда к вам обращается китайский дипломат, это, скорее всего, не в духе сотрудничества или дружбы», — сказал Помпео. Он предупредил о возможных «кампаниях влияния и шпионажа» коммунистической партии Китая даже на муниципальном уровне.

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«Федеральное правительство не может контролировать все это хищническое и насильственное поведение. Нам нужна ваша помощь … Защита американских интересов требует бдительности. Бдительности, которая начинается с вас и всех законодателей штата, независимо от партии», — сказал он.