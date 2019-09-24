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На кухне у пожилой француженки обнаружили давно утерянную картину 13-го века стоимостью 6 млн. евро

Главная » Последние новости » Новости мира » На кухне у пожилой француженки обнаружили давно утерянную картину 13-го века стоимостью 6 млн. евро
 
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Художники говорят, что картина, найденная в доме пожилой женщины под Парижем, является давно утерянным шедевром знаменитого художника флорентийского Ренессанса Чимабуэ.

«Издевательство над Христом» — часть серии картин конца 13-го века, была обнаружена в частной собственности во французском городе Компьень (Compiegne), информирует enovosty.com/news.

Предполагается, что на аукционе в следующем месяце картина может принести до 6 млн евро.

Женщина была уверена, что это старая религиозная икона. Эксперты утверждают, что это подлинник и происхождение картины «не оспаривается».

Испытания были проведены на художественном произведении с использованием инфракрасного света, чтобы определить сходство с работами итальянского художника Чимабуэ, также известного как Ченни ди Пепо.

«Картина была написана одной и той же рукой», — сказал искусствовед Эрик Туркин, сообщает французская газета Le Figaro.

Считается, что она является частью полиптиха — более крупного произведения живописных сцен, разделенных на несколько панелей, — изображающих страсти и распятие Христа, датируемые 1280 годом.

До настоящего момента считалось, что сохранилось лишь две сцены — одна из них хранится в Национальной галерее в Лондоне, вторая — в Коллекции Фрика в Нью-Йорке. При этом фрагмент «Мадонна с младенцем и двумя ангелами», который находится сейчас в Лондоне, на протяжении веков тоже считался утраченным. Его нашли лишь в 2000 году, когда один из британских аристократов обнаружил картину в своем поместье в графстве Суффолк.

Самой известной работой Чимабуэ, исполненной в технике темперной живописи, является большая Мадонна на троне (написанная для церкви Святой Троицы во Флоренции, сейчас находится в галерее Уффици) Два деревянных Распятия, приписываемых Чимабуэ, находятся в церкви Сан Доменико в Ареццо и в музее Санта Кроче во Флоренции. Чимабуэ был также учителем не менее знаменитого итальянского живописца Джотто.

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