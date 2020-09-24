Мир содрогнуло громкое расследование Associated Press о трудовом рабстве

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Мир содрогнуло громкое расследование Associated Press о трудовом рабстве на плантациях по выращиванию пальмового масла

Работник малазийской плантации Джума захлебнулся в рыданиях, рассказывая о ситуации, в которой он оказался. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Джума оказался в ловушке на малазийской плантации, которая занимается производством пальмового масла. По его словам, босс забрал, а затем потерял его индонезийский паспорт, что сделало его уязвимым. Он вынужден скрываться от властей, спать в джунглях. А его самый большой страх — бродячие тигры.

Все это время начальник Джума требовал, чтобы он продолжал работать, ухаживая за плодами пальмового масла, которое используется известными мировыми производителями, такими как Unilever, L’Oreal, Nestle и Procter. «Я больше не свободный человек. Я очень хочу увидеть своих маму и папу. Я хочу домой!», — говорит он

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Журналисты Associated Press (AP) обнаружили большое количество трудовых рабов. AP опросило более 130 сотрудников двух десятков компаний по производству пальмового масла, которые трудились на плантациях, расположенных в Малайзии и Индонезии. Почти все жаловались на обращение с ними. Некоторые говорили, что их обманывали, угрожали, удерживали против воли или заставляли отрабатывать несуществующие долги.

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Журналисты стали свидетелями злоупотреблений, изучили отчеты полиции, жалобы в профсоюзы, видео и фотографии, вывезенные контрабандой с плантаций, чтобы максимально возможно помочь людям, оказавшимся в трудовом рабстве. Также были опрошены более сотни правозащитников, ученых, представителей духовенства, активистов и государственных чиновников. В некоторых случаях журналисты помогали рабочим бежать из трудового рабства.