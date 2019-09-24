Большинство американцев не одобряют Трампа, но есть страны, где он чрезвычайно популярен

Главная » Последние новости » Новости мира » Большинство американцев не одобряют Трампа, но есть страны, где он чрезвычайно популярен Большинство американцев не одобряют Трампа, но есть страны, где он чрезвычайно популярен

Закрыть Отправить

Президент Дональд Трамп не особо популярен в США, но многие страны-союзники США одобряют его действия

Президент Дональд Трамп является одним из самых противоречивых мировых лидеров в современную эпоху., информирует enovosty.com/news.

Будь то предлагаемый запрет на въезд мусульман, пограничная стена между США и Мексикой, или его хвалебные оды авторитарным лидерам, Трамп ловко разжигает глубокие разногласия среди общественности.

В 2018 году политолог Даниэль Дрезнер резюмировал этот феномен в газете «Вашингтон пост»: «Мир ненавидит президента Трампа».

Данные из исследовательского центра Pew подтверждают утверждения Дрезнера. Доверие к президенту США со стороны союзников существенно упало с прошлого года.

Читайте: Интересный образец: в Израиле переплюнули "Слугу народа" (ВИДЕО)

Большая часть мира может ненавидеть Трампа, но в некоторых странах им по настоящему восхищаются.

В 2016 и 2017 годах Институт Гэллапа опросил респондентов в более чем 100 странах: «Вы одобряете или не одобряете работу руководства США?» В 29 странах Трамп оказался невероятно популярен.

Читайте: КНДР отказалась от любых переговоров с Южной Кореей

Если внимательно проанализировать список этих стран и сравнить их с данными Freedom House о том, какие страны являются демократическими и недемократическими, возникает удивительная закономерность. Трамп более популярен, чем Обама среди людей в авторитарных странах.

Нигерия

Среди регионов мира, которые, поддерживают политику Трампа, выделяется Африка.

В январе 2018 года The Washington Post сообщила, что Трамп высмеял иммигрантов, прибывающих из Гаити, Сальвадора и африканских стран. Трамп сказал: «Почему все эти люди из вонючих дыр приезжают сюда?» Он добавил: «Нам нужно больше людей из Норвегии».

Африканский союз немедленно отреагировал: «Миссия Африканского союза хочет выразить гнев, разочарование и возмущение в связи с неудачным комментарием, который сделал господин Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, чьи слова бросают тень на взгляды США и уважение к различиям и человеческого достоинства».

Ответ Нигерии, однако, был более прохладным. Несколько месяцев спустя президент Нигерии Мухаммаду Бухари стал первым главой государства Африки к югу от Сахары, посетившим Белый дом.

Чем можно объяснить такой поворот событий? Одним из объяснений может быть то, что нигерийцы любят Трампа. Согласно данным исследовательского центра Pew, в 2018 году 59% населения Нигерии выразили уверенность в том, что Трамп проводит правильную политику, что выше, чем показатели администрации Обамы.

Данные по общим количествам подписчиков Трампа в Твиттере также проясняют ситуацию. На момент написания статьи, среди тех активных аккаунтов в Твиттере, которые подписаны на Трампа, те, что базируются в Нигерии, входят в первую пятерку.

Некоторые действия внешней политики Трампа в Нигерии могут объяснить его относительную популярность. В феврале 2017 года президент Трамп одобрил продажу реактивных истребителей нигерийскому правительству.

Южная Корея

Южная Корея — еще одна страна, в которой общественность поддерживает действия Трампа, особенно относительно Северной Кореи.

Трамп сделал основной задачей своей администрации развитие личных отношений с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. На сегодняшний день Трамп провел три очных встречи с Кимом.

Хотя Трамп все еще далек от того, чтобы стать настоящим любимцем южнокорейцев, они считают его встречи с Кимом хорошей шагом в целом для Корейского полуострова. Доверие к Трампу выросло с 17% в 2017 году до 44% в 2018 году среди жителей Южной Кореи.

А данные из корейской штаб-квартиры Gallup показывают, что благосклонность к Трампу среди южнокорейцев увеличилась более чем вдвое: с 9% в 2017 году до 32% в 2018 году.

Израиль

Если в мире есть хоть одно место, где политика Трампа пользуется наибольшей общественной поддержкой, это без сомнений Израиль.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высоко оценил решение Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном в мае 2018 года.

В том же месяце, после того как Трамп пообещал перенести столицу Израиля из Тель-Авива в Иерусалим, Нетаньяху сравнил Трампа с королем Киром Великим.

В 2016 году, до появления Трампа, израильтяне называли Обаму худшим президентом США для Израиля за последние 30 лет.