Большинство американцев не одобряют Трампа, но есть страны, где он чрезвычайно популярен
Президент Дональд Трамп не особо популярен в США, но многие страны-союзники США одобряют его действия
Президент Дональд Трамп является одним из самых противоречивых мировых лидеров в современную эпоху., информирует enovosty.com/news.
Будь то предлагаемый запрет на въезд мусульман, пограничная стена между США и Мексикой, или его хвалебные оды авторитарным лидерам, Трамп ловко разжигает глубокие разногласия среди общественности.
В 2018 году политолог Даниэль Дрезнер резюмировал этот феномен в газете «Вашингтон пост»: «Мир ненавидит президента Трампа».
Данные из исследовательского центра Pew подтверждают утверждения Дрезнера. Доверие к президенту США со стороны союзников существенно упало с прошлого года.
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Большая часть мира может ненавидеть Трампа, но в некоторых странах им по настоящему восхищаются.
В 2016 и 2017 годах Институт Гэллапа опросил респондентов в более чем 100 странах: «Вы одобряете или не одобряете работу руководства США?» В 29 странах Трамп оказался невероятно популярен.
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Если внимательно проанализировать список этих стран и сравнить их с данными Freedom House о том, какие страны являются демократическими и недемократическими, возникает удивительная закономерность. Трамп более популярен, чем Обама среди людей в авторитарных странах.
Среди регионов мира, которые, поддерживают политику Трампа, выделяется Африка.
В январе 2018 года The Washington Post сообщила, что Трамп высмеял иммигрантов, прибывающих из Гаити, Сальвадора и африканских стран. Трамп сказал: «Почему все эти люди из вонючих дыр приезжают сюда?» Он добавил: «Нам нужно больше людей из Норвегии».
Африканский союз немедленно отреагировал: «Миссия Африканского союза хочет выразить гнев, разочарование и возмущение в связи с неудачным комментарием, который сделал господин Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, чьи слова бросают тень на взгляды США и уважение к различиям и человеческого достоинства».
Ответ Нигерии, однако, был более прохладным. Несколько месяцев спустя президент Нигерии Мухаммаду Бухари стал первым главой государства Африки к югу от Сахары, посетившим Белый дом.
Чем можно объяснить такой поворот событий? Одним из объяснений может быть то, что нигерийцы любят Трампа. Согласно данным исследовательского центра Pew, в 2018 году 59% населения Нигерии выразили уверенность в том, что Трамп проводит правильную политику, что выше, чем показатели администрации Обамы.
Данные по общим количествам подписчиков Трампа в Твиттере также проясняют ситуацию. На момент написания статьи, среди тех активных аккаунтов в Твиттере, которые подписаны на Трампа, те, что базируются в Нигерии, входят в первую пятерку.
Некоторые действия внешней политики Трампа в Нигерии могут объяснить его относительную популярность. В феврале 2017 года президент Трамп одобрил продажу реактивных истребителей нигерийскому правительству.
Южная Корея — еще одна страна, в которой общественность поддерживает действия Трампа, особенно относительно Северной Кореи.
Трамп сделал основной задачей своей администрации развитие личных отношений с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. На сегодняшний день Трамп провел три очных встречи с Кимом.
Хотя Трамп все еще далек от того, чтобы стать настоящим любимцем южнокорейцев, они считают его встречи с Кимом хорошей шагом в целом для Корейского полуострова. Доверие к Трампу выросло с 17% в 2017 году до 44% в 2018 году среди жителей Южной Кореи.
А данные из корейской штаб-квартиры Gallup показывают, что благосклонность к Трампу среди южнокорейцев увеличилась более чем вдвое: с 9% в 2017 году до 32% в 2018 году.
Если в мире есть хоть одно место, где политика Трампа пользуется наибольшей общественной поддержкой, это без сомнений Израиль.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высоко оценил решение Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном в мае 2018 года.
В том же месяце, после того как Трамп пообещал перенести столицу Израиля из Тель-Авива в Иерусалим, Нетаньяху сравнил Трампа с королем Киром Великим.
В 2016 году, до появления Трампа, израильтяне называли Обаму худшим президентом США для Израиля за последние 30 лет.