У «Роскосмоса» очередная проблема: Корабль «Союз МС-14″не смог состыковаться с МКС

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Корабль «Союз МС-14″не смог состыковаться с МКС из-за неисправности системы сближения

Российский космический корабль «Союз МС-14» не смог состыковаться с Международной космической станцией (МКС), — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

В официальном заявлении российского космического агентства «Роскосмос» говорится, что проблемы со стыковкой произошли из-за неисправности системы сближения «Курс». Также отмечается, что космическая станция не пострадала, а экипаж из шести человек находится в безопасности. В агентстве также сообщается, что в понедельник будет предпринята новая попытка стыковки.

Космический корабль «Союз МС-14» был запущен в четверг в рамках испытаний новой ракеты, которая должна заменить «Союз-ФГ» в следующем году. На космическом корабле находился робот по имени Федор. В агентстве сообщили, что робота не учили, как вручную осуществлять стыковку.

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