Reuters: Северная Корея провела очередные запуски баллистических ракет

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: Северная Корея провела очередные запуски баллистических ракет Reuters: Северная Корея провела очередные запуски баллистических ракет

Закрыть Отправить

24 августа Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности

Согласно данным южнокорейских военных, 24 августа Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности, — сообщают Джойси Ли и Тим Келли в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Субботний запуск баллистических ракет стал седьмым испытанием Северной Кореи с тех пор, как президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели личную встречу в июне. Проведение Ким Чен Ыном испытаний осложняет попытки возобновить переговоры между США и Северной Кореей относительно денуклеаризации полуострова

Ранее Трамп сообщил, что Ким в личном письме сообщил ему, что готов возобновить переговоры по ядерным и ракетным программам и прекратит ракетные испытания, как только военные учения США и Южной Кореи закончатся.

Читайте: В РФ после взрыва на военном полигоне повысился уровень радиации

Однако, несмотря на окончание совместных военных учений, Северная Корея продолжает запуски баллистических ракет, что вызывает серьезную обеспокоенность у мирового сообщества

«США должны четко понимать, что у нас нет потребности в ослаблении санкций и мы никогда не будем менять стратегическую безопасность страны для ослабления санкций», — говорится в сообщении северокорейских государственных СМИ.