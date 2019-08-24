Полиция Гонконга использует слезоточивый газ для разгона акций протеста

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Полиция Гонконга впервые за последние десять дней применила слезоточивый газ для разгона акций протеста

В субботу полиция Гонконга использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать активистов, — сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Это было первое применение полицией за последние десять дней слезоточивого газа после серии мирных демонстраций в бывшей британской колонии. После применения слезоточивого газа заработала пожарная сигнализация, а рестораны начали стремительно эвакуировать клиентов. Некоторым прохожим, случайно пострадавшим от газа, оказывается первая помощь.

«Дай мне демократию или дай мне смерть», — гласит надпись на стене, демонстрирующая, как расширились требования протестующих. Ранее, британский сотрудник консульства Саймон Ченг был задержан на 15 дней за нарушение правил общественной безопасностью. Некоторые протестующие в последние дни также требовали освобождения Чэнга. Великобритания заявила, что приветствует эту новость.

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Спустя почти три месяца после начала антиправительственных демонстраций нет никаких признаков того, что они ослабли. В пятницу вечером тысячи протестующих стали вокруг города и взялись за руки в мирной акции протеста под названием «Гонконгский путь».

Власти до сих пор отказываются выполнить любое из пяти основных требований протестующих, включая призывы провести независимое расследование жестокости полиции, полный отзыв закона об экстрадиции и соблюдение принципов демократии.

Организаторы планируют множество акций протеста в ближайшие недели, включая массовый марш, общегородскую забастовку и бойкот в университетах.