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Минобороны Беларуси: в запущенных из Литвы шариках могли быть взрывчатые вещества

Главная » Последние новости » Новости мира » Минобороны Беларуси: в запущенных из Литвы шариках могли быть взрывчатые вещества
 
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Белорусское Минобороны прокомментировало ликвидацию группы воздушных шаров, запущенных с территории соседней Литвы.

В военном ведомстве заявили, что этот «летающий объект нес потенциальную угрозу полетам, так как мог иметь дополнительный груз», информирует enovosty.com/news.

«Взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее», — заявил и.о. замглавы ВВС и ПВО Олег Орлов.

При этом указывается, что белорусские летчики на вертолете не нарушали воздушное пространство Литвы во время инцидента. Также подчеркивается, что произошедшее в Минске расценивают как провокацию.

Беларусь и Литва обвинили друг друга в нарушении государственной границы. По версии Беларуси, из Литвы запустили «зонд из 8 воздушных шаров с антигосударственной символикой», останавливать его пришлось вертолетами. По версии Литвы, белорусский вертолет незаконно нарушил государственную границу.

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24 августа в МИД Литвыбыл вызван посол Беларуси в Литве Валерий Барановский, которому была вручена нота протеста из-за нарушения государственной границы Литвы, сообщает МИД страны.

В МИД Литвы сообщили, что белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18.50 пересек литовскую государственную границу в районе деревни Мядининкай. В ноте Минск призывают к выяснению обстоятельств инцидента и недопущению повторения подобных нарушений.

В свою очередь, в Минобороны Беларуси заявили, что 23 августа около 19.30 пресекли попытку нарушения воздушного пространства со стороны Литвы. «С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — рассказали в ведомстве.

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Напомним, сегодня в Беларуси начались задержания оппозиционеров.

Возле Тракторного завода ОМОН задержал членов Координационного совета доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и представителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского. Позже стало известно, что их обвиняют в незаконной организации забастовок. Тем временем на Минском заводе колесных тягачей милиция задержала работника Александра Лавриновича, который входит в стачком предприятия, он также проходит по административному процессу, пишет tut.by

Также в понедельник был задержан сопредседатель стачкома «Беларуськалия».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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