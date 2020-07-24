В Греции начался масштабный лесной пожар: огонь приближается к военному складу

Главная » Последние новости » Новости мира » В Греции начался масштабный лесной пожар: огонь приближается к военному складу В Греции начался масштабный лесной пожар: огонь приближается к военному складу

Закрыть Отправить

Греческие пожарные борятся с масштабным лесным пожаром

Греческие пожарные борятся с масштабным лесным пожаром, который начался в районе города Коринф. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Пожар начался с нескольких очагов возгорания, а борьба с ним осложняется ветром. На помощь пожарным прибыли местные волонтеры.

Согласно заявлению чиновников, уже эвакуировано шесть жилых комплексов и летний лагерь. Сообщается, что пожар приблизился к военному лагерю, где находится военный склад, на котором хранятся взрывчатые вещества.