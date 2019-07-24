Трамп встретился с лидерами технологических компаний для обсуждения Huawei

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В понедельник президент Дональд Трамп встретился с руководителями ведущих американских технологических компаний, включая Google, Intel и Qualcomm, чтобы обсудить китайскую компанию Huawei

Президент Дональд Трамп в понедельник встретился с руководителями семи ведущих технологических компаний США, чтобы обсудить «ряд экономических аспектов», включая вопросы национальной безопасности в отношении китайского телекоммуникационного гиганта Huawei., информирует enovosty.com/news.

Трамп встретился с лидерами из Google, Cisco, Intel, Qualcomm, Micron, Broadcom и Western Digital Corporation — всех ведущих производителей технологического оборудования США — чтобы обсудить ограничения, связанные с Huawei.

«Руководители компаний выразили решительную поддержку политике президента, включая ограничения в отношении закупок и продаж телекоммуникационного оборудования США компании Huawei», — говорится в заявлении Белого дома.

США постепенно смягчают свою политику в отношении Huawei, крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования в мире, который был втянут в центр торгового конфликта между Китаем и США.

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Администрация Трампа ранее высказывала опасения, что технология Huawei может представлять угрозу национальной безопасности и может быть использована для шпионажа китайского правительства. Другие страны, включая Великобританию, Канаду, Новую Зеландию и Австралию, также считают, что технология Huawei может представлять угрозу безопасности.

Министерство торговли США добавило Huawei в черный список для торговли в мае, что запрещало компании покупать детали и компоненты у американских компаний без одобрения правительства США. Эта крайняя мера оказала существенное влияние на деятельность Huawei, так как компания сильно зависит от американских поставщиков и покупателей.

Многие крупные американские технологические компании включая Google, прекратили поставлять критически важное программное обеспечение для Huawei.

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Однако напряженность в отношениях между Huawei и администрацией Трампа в последние недели ослабла после встречи Трампа и президента Китая Си Цзиньпина во время встречи на саммите G20 в Осаке, Япония, в прошлом месяце.

После встречи Трамп согласился отложить введение дополнительных тарифов на китайские товары и обсудил вопрос о мерах против Huawei.

«Американские компании могут продавать свое оборудование Huawei», — заявил Трамп журналистам после встречи.

Ранее в этом месяце министр торговли Уилбур Росс объявил об ослаблении ограничений в отношении китайской компании в соответствии с заявлениями Трампа после саммита G20. США будут выдавать лицензии американским компаниям, желающим вести бизнес с Huawei, до тех пор, пока они не представляют угроз национальной безопасности.

Несмотря на очевидное ослабление ограничений, Huawei по-прежнему остается в черном торговом списке США.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что компания Huawei достаточно долгое время сотрудничала с военнослужащими Китайской Народной Республики.

Инженеры «Хуавэй» и военные специалисты работали над рядом исследовательских проектов. В частности, исследования касались разработок технологий, позволяющих определять и классифицировать эмоции человека с видеороликов в интернете.