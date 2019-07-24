The Washington Times: В Москве задержали Навального за несколько дней до проведения им акции протеста (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » The Washington Times: В Москве задержали Навального за несколько дней до проведения им акции протеста (ВИДЕО) The Washington Times: В Москве задержали Навального за несколько дней до проведения им акции протеста (ВИДЕО)

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В Москве был задержан известный российский оппозиционер Алексей Навальный. Это произошло за несколько дней до проведения им масштабной акции протеста.

В Москве во время утренней пробежки был задержан известный российский оппозиционер Алексей Навальный, — сообщает Рейчел Гринленд в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Это произошло за несколько дней до проведения им масштабной акции протеста. Алексею Навальному, который только вышел на свободу после 10-дневного срока пребывания в тюрьме за участие в акции протесте, может грозить еще 30 дней за организацию несанкционированного митинга.

«Вышел из дома сегодня чтобы побегать и купить жене цветы на день рождение… Около подъезда был маленький автобус с ОМОНом и меня задержали», — сказал Навальный в своем видео из тюрьмы в Instagram.

«Люди правы, когда говорят, что спорт не всегда полезен для здоровья», — пошутил Навальный в своем видео.