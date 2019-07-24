Reuters: Китай готов начать войну в случае объявления Тайванем независимости

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В Министерстве обороны Китая сообщили, что китайские военные готовы к военным действиям в случае объявления Тайванем независимости

Китай предупредил, что готов к войне в случае объявления Тайванем независимости, информирует enovosty.com/news.

Тайвань призывает Китай отказаться от применения силы в случае объявления независимости провинцией. Пресс-секретарь министерства обороны Китая Ву Цянь сообщил, что Китай приложит все усилия для мирного воссоединения с Тайванем.

«Однако мы должны твердо указать, что стремление к независимости Тайваня — это тупик. Китайские военные готовы к военным действиям для защиты национального суверенитета, единства и территориальной целостности», — сказал Ву Цянь.

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Напомним, ранее сообщалось, что Государственный департамент США одобрил продажу партии оружия Тайваню, в состав которой входят танки и ракеты Stinger, стоимость которых оценивается в 2,2 миллиарда долларов. В ответ Китай заявил, что введет санкции против компаний США, участвующих в этих сделках.