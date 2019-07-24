Новая угроза Нотр-Дам де Пари: Из-за аномальной жары уцелевший сводчатый потолок может рухнуть

Главная » Последние новости » Новости мира » Новая угроза Нотр-Дам де Пари: Из-за аномальной жары уцелевший сводчатый потолок может рухнуть Новая угроза Нотр-Дам де Пари: Из-за аномальной жары уцелевший сводчатый потолок может рухнуть

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Главный архитектор исторических памятников Франции говорит, что он боится, что аномальная жара может привести к обрушению уцелевших сводчатых потолков собора Нотр-Дам де Пари

Главный архитектор исторических памятников Франции Филипп Вильнёв говорит, что он боится, что аномальная жара, охватившая Европу, может привести к обрушению уцелевших сводчатых потолков разрушенного огнем собора Нотр-Дам де Пари, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Десятки датчиков, установленных вокруг памятника 12-го века, не показали никаких признаков его разрушения, но архитектор Вильнёв обеспокоен.

Вильнев сказал журналистам в среду, что каменные стены все еще пропитаны водой, которую распыляли пожарные во время пожара 15 апреля. Он говорит, что они могут высохнуть слишком быстро на фоне рекордных температур, ожидаемых в Париже на этой неделе.

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Он сказал, что до сих пор кладка стабильна, но структура остается хрупкой. Также, он отметил: «Я боюсь, что каменная кладка, когда высохнет, потеряет свою прочность … и сводчатые потолки могут рухнуть».

На данный момент специалисты активно работают над укреплением структуры собора до начала восстановительных работ.