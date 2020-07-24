«Эту бюджетную таблетку трудно проглотить»: Урсула фон дер Ляйен выступила против сокращения бюджета ЕС

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Урсула фон дер Ляйен выступила против сокращения бюджета ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что запланированные сокращения бюджета ЕС являются «трудной пилюлей для глотания». Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Урсула фон дер Ляйен сказала, что согласованный на этой неделе бюджет имеет много недостатков. «Есть печальные и болезненные решения по многим программам, которые имеют решающее значение для Европы», — сказала фон дер Ляйен. Она выразила сожаление по поводу отсутствия финансирования программ, предназначенных для исследований, здравоохранения и инвестиций

«Мы всегда должны помнить, что ценности программ ЕС намного перевешивают их стоимость. Да, нам удалось избежать еще большего сокращения, как этого хотели некоторые государства-члены. Но эту (бюджетную) таблетку трудно проглотить», — сообщает фон дер Ляйен.

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Многие депутаты Европарламента считают, что запланированные сокращения «подорвут основы устойчивого восстановления экономики».