В Германии призывают полностью отказаться от угля к 2030 году

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Баварские союзники канцлера Германии Ангелы Меркель призвали Германию отказаться от угля уже к 2030 году

Баварские союзники канцлера Германии Ангелы Меркель призвали Германию отказаться от угля уже к 2030 году, однако правительство Меркель настаивает на ранее утвержденных сроках, что усиливает напряженность в существующей коалиции, — сообщает Андреа Ринке и Маркус Васкет в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Если мы полностью сможем отказаться от угля к 2030 году, то достигнем поставленных климатических целей», — заявил премьер-министр Баварии Маркус Седер.

Правительство Меркель отклонило предложение Седера и заявило, что оно будет придерживаться утвержденного плана по отказу от угля к 2038 году, как это было рекомендовано комиссией экспертов, которые подсчитали, что данный поэтапный отказ обойдется минимум в 45,54 миллиарда долларов. «Мы полны решимости выполнить рекомендации угольной комиссии», — заявил официальный представитель правительства Штеффен Сейберт.

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Бавария мало что теряет от отказа от угля, так как там находится только 5 из более чем 100 угольных электростанций Германии, и там нет угольных шахт. Аналитики отмечают, что климатическая политика Меркель привела к росту цен на энергоносители и увеличению зависимости Германии от угля из-за решения канцлера отказаться от ядерной энергетики после катастрофы на Фукусиме.